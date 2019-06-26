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Турнир по дзюдо "Кубок Абхазии" впервые пройдет в Новом Афоне

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Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (316)
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В XI традиционном Международном турнире по дзюдо "Кубок Абхазии" среди юношей и девушек примут участие спортсмены из Абхазии, России, Донецкой и Луганской народных республик.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. XI традиционный Международный турнир по дзюдо "Кубок Абхазии" среди юношей и девушек пройдет с 26 по 29 июня, сообщил Sputnik вице-президент Федерации дзюдо Абхазии Андрей Погосов.

Впервые эти соревнования пройдут не в столице республики, а в спортзале новоафонской средней школы.

"Мы вышли на директора общеобразовательной школы, и она нам разрешила провести там турнир. Спортзал там новый и находится в очень хорошем состоянии. Нам очень помог новоафонский монастырь по размещению команд, они купили татами на котором мы проводим соревнования, это очень дорогая вещь", - продолжил он.

Откроется турнир 26 июня в 14:00, всего в соревнованиях примут участие около четырехсот спортсменов.

© Foto/ Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
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"В этом году планировалось участие дзюдоистов из Белоруссии и Карабаха, однако, по различным причинам, они не приедут. Команду Карабаха не пустили через границу, они ехали через Грузию, в Белоруссии впервые проводят европейские игры, поэтому они тоже не приедут. Также планировала приехать команда из Казахстана, но я пока не могу подтвердить их участие", - рассказал Андрей Погосов.

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В XI традиционном Международном турнире по дзюдо "Кубок Абхазии" примут участие три возрастные группы – 2003-2004, 2005-2007 и 2008-2009 годов рождения, всего будет разыграно 35 комплектов наград.

Темы:
Спортивная Абхазия (316)

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