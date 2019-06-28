Абхазский боксер Харитон Агрба вышел в финал Европейских игр

СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Харитон Агрба вышел в финал вторых Европейских игр победив соперника из Украины Евгения Барабанова в пятницу, 28 июня.

"Соперник опытный боксер, участник Олимпийских игр, в прошлом году на чемпионате Европы стал третьим. Сегодня выдался очень напряженный и тяжелый бой, но мы тактически правильно подошли к бою, я слышал, что мне говорили тренеры в углу, тем самым выполнил ту работу, которая от меня требовалась", - сказал Харитон Агрба.

Сейчас абхазский спортсмен готовится к финальному поединку с англичанином Пэтом Маккормаком, который состоится 29 июня.

"Я видел его бои, сам с ним еще не боксировал, будем выбирать правильную тактику и стремиться побеждать", - подчеркнул Харитон Агрба.

Харитон Агрба выступает на соревнованиях в составе сборной России по боксу. Вторые Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях принимают участие более 3800 спортсменов из 50 стран Европы.

Решение о проведении Вторых Европейских Игр было принято 21 октября 2016 года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

В программу соревнований Европейских игр в Минске включено 15 видов спорта (23 спортивные дисциплины), 8 из которых станут квалификационными для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио. В ходе соревнований будет разыграно 200 комплектов медалей. Соревнования по боксу и дзюдо проходят в ранге чемпионатов Европы.

В Европейских играх принимают участие более 4000 спортсменов из 50-ти стран Европы. Соревнования проходят на крупнейших спортивных объектах Минска, в том числе на стадионе "Динамо", "Минск-арена", "Чижовка-арена".