Зиданы, Цвейба, Черчесовы, Веа, Ларсоны: известные отцы и дети футбольного мира

Нападающий Джордан Ларссон, перешедший в московский "Спартак", является сыном известного футболиста Хенрика Ларссона, запомнившегося по выступлениям за "Барселону", "Селтик" и сборную Швеции.

В пятницу московский "Спартак" объявил о переходе Джордана Ларссона. Этот форвард является не только перспективным игроком, но и сыном именитого футболиста Хенрика Ларссона, выступавшего за "Барселону", "Селтик" и сборную Швеции. В мировом футболе есть еще десятки подобных историй, и РИА Новости рассказывает о некоторых из них, начав с России.

"Испанцы" Черышевы

Пожалуй, самый известный футбольный дуэт отца и сына в России. Мало того, эта династия имеет серьезный вес и за рубежом. Особенно в Испании, которая сыграла знаковую роль в карьере обоих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 14 Ноя 2018 в 7:05 PST

Дмитрий Черышев сделал себе имя в московском "Динамо", а в разгар карьеры перешел в хихонский "Спортинг" и перевез в Испанию семью.

Нападающий долго был известен как русский футболист, забивший "Барселоне" в испанской Примере (1 февраля 1998 года). Ровно через 17 лет то же самое сотворил и его сын Денис, выступая за "Вильярреал".

Черышев-младший прошел всю вертикаль мадридского "Реала", сыграл за основу, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы (в аренде в "Севилье"). Закрепиться в мадридском клубе Денису не удалось, но его карьера в Испании по-прежнему развивается. В июне 28-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с "Валенсией".

© Sputnik / Владимир Песня Футбол. Лига Европы. Матч "Валенсия" - "Краснодар"

Пробился Денис и в сборную России, а на домашнем чемпионате мира стал одним из главных героев, забив четыре мяча. Так Черышевы стали первыми отцом и сыном, которые отличились за национальную команду в официальных матчах.

Вратари Черчесовы

После упоминания сборной России логично перейти к ее главному тренеру. При этом далеко не все любители футбола знают, что сын и тезка Станислава Черчесова — профессиональный вратарь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 7 Янв 2019 в 9:55 PST

Пока Черчесову-младшему далеко до заслуг отца, который был основным голкипером московских "Спартака", "Локомотива", сборной России.

Двадцатичетырехлетний вратарь прошел через молодежные команды австрийского "Ваккера", пермского "Амкара", московского "Динамо", а в 2017 году оказался в новороссийском "Черноморце". Год назад футболист подписал контракт с клубом ФНЛ "Балтика".

В Калининграде Черчесов-младший плотно сидит в запасе, пока его отец отрабатывает новый контракт с Российским футбольным союзом. Главный тренер сборной России после исторического выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира является одной из главных фигур отечественного спорта.

Династия Цвейба

Сандро Цвейба - сын прославленного абхазского футболиста Ахрика Цвейба. Сандро 27 лет. Цвейба начал заниматься футболом в детской школе московского клуба "Динамо".

© Foto / из личного архива Ахры Цвейба Ахра Цвейба с семьей

Сандро Цвейба подписал контракт с шведским футбольным клубом Высшей лиги Athletic Eskilstuna, сообщил ранее агент спортсмена Темур Хинтуба.

Летом 2014 года Сандро заключил контракт с венгерским клубом "Уйпешт". В сентябре 2015 года перешел в хорватский клуб "Осиек", а в 2016 году стал игроком казахстанского "Актобе", с июля 2018 года играл в воронежском клубе "Факел" откуда и перешел в Высшую шведскую лигу.

Форварды Панченко

Отец и сын Панченко зарекомендовали себя как крепкие игроки атакующей линии и добились определенных успехов в этом амплуа.

© Foto / Александр Федоров Виктор (слева) и Кирилл Панченко

Наиболее ярким отрезком карьеры Виктора Панченко стали выступления за "КАМАЗ", в котором форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России 1993 года. По окончании карьеры он нашел себя в роли агента, работал в селекционных отделах нескольких клубов. В июле Виктор Панченко стал спортивным директором ростовского СКА.

Его сын всегда отличался хорошо поставленным ударом, но полностью раскрыл этот навык при игре за столичное "Динамо" в первенстве ФНЛ, став главным голеадором турнира. На уровне премьер-лиги Кирилл Панченко атакует менее эффективно, но порой продолжает "выстреливать" за бело-голубых.

Банда Зиданов

Переходя на международный уровень, нельзя сразу же не сказать о знаменитой династии. У легендарного Зинедина Зидана, который сейчас тренирует "Реал", есть четыре сына. И все они занимаются футболом, а двое уже вышли на профессиональный уровень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от zidane (@zidane) 27 Дек 2018 в 4:02 PST

Старший, Энцо Зидан, играет на позиции атакующего полузащитника. До 2017 года он принадлежал "Реалу", за который сыграл два матча. Нынешним летом 24-летний футболист пополнил ряды португальского "Авеша".

Второй по старшинству сын Зизу играет на позиции вратаря. Всю свою карьеру 21-летний голкипер провел в "Реале", но за главную команду сыграл всего два матча, в которых пропустил четыре мяча. На днях Лука Зидан впервые покинул мадридский клуб и отправился в аренду в "Расинг".

Дуэт Симеоне

Одним из главных соперников старшего Зидана в борьбе за победу в чемпионате Испании будет тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. С ним Зизу частенько пересекался на поле в чемпионате Италии, когда француз играл за "Ювентус", а аргентинец — за "Интер" и "Лацио".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gio Simeone (@simeonegiovanni) 13 Ноя 2016 в 12:39 PST

У Симеоне тоже подрастает сын-футболист. Только, в отличие от Зиданов-младших, Джованни Симеоне уже успел заявить о себе во весь голос, и сейчас 24-летний форвард оценивается в 20 миллионов евро. Он начинал в аргентинском "Ривер Плейте", а в 2016 году переехал в Италию, где транзитом через "Дженоа" попал в "Фиорентину". В составе "фиалок" Симеоне пока забивает примерно в каждом четвертом матче.

Кьеза — надежда Италии

Так можно сказать и про отца (Энрико), и про сына (Федерико). Кьеза-старший построил добротную карьеру на родине, выиграл несколько трофеев, поучаствовал в чемпионатах мира и Европы в составе сборной Италии. На тренерском поприще у него сложилось гораздо хуже, зато Энрико воспитал сына, которому по силам стать игроком экстра-класса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Federico Chiesa (@fedexchiesa) 19 Июн 2018 в 12:29 PDT

Кьеза-младший в 21 год уже на хорошем счету в мировом футболе. В активе вингера более десятка матчей за основную сборную Италии и свыше сотни игр в родной "Фиорентине". Правда, в текущее межсезонье Федерико твердо намерен пойти на повышение в "Ювентус". Трансферная цена Кьезы-младшего — 60 миллионов евро.

Таланты Хаджи

Легенда румынского футбола Георге Хаджи построил славную карьеру, а сейчас на родине занимается развитием клуба "Вииторул". Карпатский Марадона является и владельцем, и главным тренером команды.

Happy Birthday Dad !!! 🔟

See you at work... pic.twitter.com/S4UxzrA3DK — Ianis Hagi (@IanisHagi10) 5 февраля 2019 г.

Неудивительно, что в системе этого клуба как футболист вырос его сын Янис. Хаджи-младший немало взял от таланта отца и зарекомендовал себя как очень перспективный футболист, хоть его вояж в "Фиорентину" и не удался. Нынешним летом "Вииторул" совершил новую сделку с Янисом Хаджи, продав его в "Генк". Бельгийский клуб опередил в борьбе за полузащитника сразу нескольких конкурентов, в том числе "Спартак".

Шмейхели на страже ворот

Еще один дуэт голкиперов в лице отца и сына. Петер Шмейхель стал великим вратарем, легендой "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании. К его достижениям и статусу сложно приблизиться любому голкиперу, но Шмейхель-младший выглядит максимально достойным наследником отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kasper Schmeichel (@kasperschmeichel) 25 Сен 2018 в 4:16 PDT

Каспер тоже сделал себе имя в Англии, но до этого он несколько лет скитался по низшим лигам страны. Счастливым клубом младшего Шмейхеля стал "Лестер", с которым датчанин сотворил сказку и стал чемпионом в 2016 году. Тридцатидвухлетний голкипер до сих верен "лисам" и надежен на последнем рубеже. Разумеется, Шмейхель — основной вратарь сборной Дании.

Веа в атаке

Джордж Веа провел настолько выдающуюся карьеру, что даже повторить такие достижения его сыну будет крайне сложно. Либерийский нападающий покорял мировой футбол через выступления за "Монако", "ПСЖ", "Милан" и в 1995 году стал единственным африканцем, выигравшим "Золотой мяч".

© Foto/ Twitter-аккаунт Джорджа Веа Джордж (слева) и Тимоти Веа

Теперь старший Веа является президентом Либерии, тем парадоксальнее, что его младший сын не имеет гражданства этого государства. Американец Тимоти Веа уже вызывается в основную сборную США, а на клубном уровне он вышел в профессионалы через "ПСЖ". Закрепиться в парижском клубе у игрока не получилось, и нынешним летом 19-летний нападающий перешел во французский "Лилль".

Звездные Клюйверты

Патрик Клюйверт считается одним из наиболее выдающихся нападающих в истории нидерландского футбола. Он сочетал в себе отменную технику, скорость и высокую культуру паса. Клюйверт-старший был настоящей звездой "Аякса", "Милана", "Барселоны" и сборной Нидерландов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Patrick Kluivert (@patrickkluivert9) 19 Фев 2019 в 11:01 PST

Старший из сыновей Клюйверта, пройдя академию "Аякса", дебютировал в большом футболе уже в 17 лет. Джастин весьма быстро стал котироваться как одна из главных молодых звезд мира, но переход в "Рому" прошлым летом притормозил развитие вингера. Клюйверт-младший сбавил обороты в Италии, но у него по-прежнему огромный потенциал. Игроку всего 20 лет, он продолжает быть в поле зрения тренеров сборной Нидерландов, и новый сезон вполне может по-новому раскрыть голландскую звездочку. Вероятно, нам еще не раз придется вернуться к филологическому спору 90-х: Клюйверт или Клайверт?