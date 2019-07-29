Футболист из Абхазии Сандро Цвейба перешел в шведский клуб Высшей лиги

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Футболист из Абхазии Сандро Цвейба подписал контракт с шведским футбольным клубом Высшей лиги Athletic Eskilstuna, сообщил Sputnik агент спортсмена Темур Хинтуба.

По словам агента, контракт со шведским клубом был подписан на три года.

"Сандро был приглашен с целью усилить команду и сохранить место в Высшей лиге. Для футболиста это очень хороший старт. Мы сделали первый шаг, а дальше все будет зависеть от того, как он себя проявит", - добавил он.

Сандро Цвейба – российский футболист, он родом из Абхазии. Сандро - сын прославленного советского футболиста Ахрика Цвейба. Спортсмену 27 лет. Цвейба начал заниматься футболом в детской школе московского клуба "Динамо".

С 2000 по 2013 годы выступал за юношеские и молодежные команды "Локомотива" . В 2013 году футболист подписал контракт с питерским клубом "Русь", выступавшим во Втором дивизионе, а уже в начале 2014 года начал играть за хабаровский клуб "СКА-Энергия".

Летом 2014 года Сандро заключил контракт с венгерским клубом "Уйпешт". В том же году в составе Сборной Абхазии стал чемпионом ConIFA World Football Cup 2014. В сентябре 2015 года перешел в хорватский клуб "Осиек", а в 2016 году стал игроком казахстанского "Актобе", с июля 2018 года играл в воронежском клубе "Факел".

Athletic Football Club Eskilstuna – шведский футбольный клуб из города Эскильстуна, основан в 1991 году. Клуб играет в Высшей лиге Швеции. В 1996 году был чемпионом Третьего дивизиона, в 1999 году Второго дивизиона, в 2014 году Первого дивизиона, а в 2007 и 2011 годах занял второе место в Первом дивизионе. Домашние матчи клуба проходят на стадионе "Тунаваллен", который вмещает 7800 зрителей.

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