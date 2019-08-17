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Международный турнир по настольному теннису пройдет в Абхазии

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Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (360)
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Соревнования по настольному теннису состоятся во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме с 22 по 24 августа.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международные соревнования, посвященные памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия состоятся в Сухуме, рассказал в интервью Sputnik президент Федерации настольного тенниса республики Роман Карчава.

"Ежегодно в спортивном мероприятии участвует от ста до двухсот спортсменов, в этом году заявки уже подали порядка сорока человек. Но это не говорит о том, что не будет больше народа, потому, что традиционно многих регистрируют в день соревнований", - сказал Карчава.

Эрика Кварчия
© Foto/ Facebook/Эрика Кварчия
Эрика Кварчия выиграла первенство Самарской области по настольному теннису
В теннисном турнире примут участие спортсмены из Северного Кавказа, Южной Осетии, Краснодарский край, Ростовская область, приедут теннисисты из Москвы, Санкт-Петербурга, отметил Карчава.

"На этот раз мы проводим только мужской турнир, так как среди женщин было очень мало заявок. Возрастных ограничений у нас нет, также будут играть наши инвалиды ампутанты", - подчеркнул он.

Международные соревнования, посвященные памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия пройдут в республике двенадцатый раз.

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Темы:
Спортивная Абхазия (360)
Теги:
Абхазия, теннис


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