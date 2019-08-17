Международный турнир по настольному теннису пройдет в Абхазии

СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международные соревнования, посвященные памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия состоятся в Сухуме, рассказал в интервью Sputnik президент Федерации настольного тенниса республики Роман Карчава.
"Ежегодно в спортивном мероприятии участвует от ста до двухсот спортсменов, в этом году заявки уже подали порядка сорока человек. Но это не говорит о том, что не будет больше народа, потому, что традиционно многих регистрируют в день соревнований", - сказал Карчава.
"На этот раз мы проводим только мужской турнир, так как среди женщин было очень мало заявок. Возрастных ограничений у нас нет, также будут играть наши инвалиды ампутанты", - подчеркнул он.
Международные соревнования, посвященные памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия пройдут в республике двенадцатый раз.
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