Теннисистка из Абхазии Амина Аншба победила на турнире в Москве

Теннисистка из Абхазии Амина Аншба обыграла россиянку Владу Коваль в финале турнира ITF W15 в Москве.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Теннисистка из Абхазии Амина Аншба победила в турнире ITF W15 по теннису, сообщили в Государственном комитете Абхазии по физической культуре и спорту.

В финале Аншба обыграла россиянку Владу Коваль со счетом 6:4 6:2, говорится в сообщении.

Амина Аншба в 2013 году становилось первой ракеткой Европы в возрастной группе до 14 лет. Спортсменка - победительница множества международных юниорских турниров в возрастной группе до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции. В 2016 году она стала чемпионом Европы в возрастной группе до 18 лет.

Также Амина стала первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах "Большого Шлема": US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания). Сейчас Амина Аншба играет во взрослых женских турнирах.

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