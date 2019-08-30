Костяк коллектива: абхазские тренеры и судьи по дзюдо прошли международную аттестацию

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Госкомитет по спорту и физической культуре Абхазии совместно с Федерацией дзюдо Абхазии и Федерацией дзюдо России аттестовали семь судей и восемь тренеров, занимающихся со спортсменами до 13 лет, сообщил в пресс-центре Sputnik Абхазия главный специалист по международным связям при Госкоспорте республики Михаил Пиканин.

Федерация дзюдо Абхазии существует уже 20 лет. Однако, по словам Пиканина, за это время сильного прогресса в ее развитии не наблюдалось, в связи с чем, впервые в истории дзюдо Абхазии были проведены семинары по повышению квалификации для тренеров и судей. По результатам семинаров прошла государственная аттестация. Всего в Абхазии работают 15 тренеров и 9 судей по дзюдо.

"Подобные семинары позволяют создавать костяк коллектива, который будет развивать этот вид спорта в Абхазии в том направлении, в котором он развивается во всем мире. Я надеюсь, что те знания, которые были переданы в ходе этих семинаров, смогут сделать соревнования по дзюдо более зрелищными", - сказал судья международной категории Мягзум Алимов.

Главная цель проведенных семинаров – объяснить тренерскому составу главные принципы дзюдо, отметил эксперт высшей категории Федерации дзюдо России Сергей Бондарев.

"Было обращено внимание на основные составляющие броска, на то, как объяснить его понятно. Надеюсь, то, что было показано на семинаре повлияет не только на обучение детей, но и совершенствование самих тренеров", - добавил он.

Среди аттестованных тренеров четверо девушек. Бондарев отметил, что технические навыки девушек-тренеров во многом превосходят их коллег мужского пола.

"В некоторых моментах девушки более усидчивы и более вдумчиво подходят к заданиям и внимательно слушают. Все девушки достаточно молодые и не обладают большим опытом. На мой взгляд, когда у человека большой спортивный опыт какие-то навыки закреплены годами, и научить их чему-то куда сложнее", - добавил он.

По словам вице-президента Федерации дзюдо Абхазии Андрея Погосова, несмотря на сложности, секции дзюдо работают во всех регионах республики. Всего по Абхазии дзюдо занимаются около 500 спортсменов.

"Мы не собираемся засиживаться в Абхазии, мы собираемся выходить на международные площадки. Будем работать и на развитие международных отношений в области дзюдо. В каждом районе у нас есть свои звездочки. У нас есть спортсменки по дзюдо и самбо – победители первенств России, чемпионки Европы, призеры первенства мира. Словом, очень много талантливой молодежи", - добавил Пиканин.

В планах у Госкомспорта проведение семинаров для тренеров через полгода, а также традиционные учебные сборы спортсменов. С 26 по 29 сентября в Сухуме будет проводиться Международный детско-юношеский турнир "Кубок Победы" по самбо. Кроме того, Федерация планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Федерацией России по дзюдо.

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