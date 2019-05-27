Абхазский боксер Саир Качарава выиграл Первенство России по боксу

Первенство России по боксу проходило с 19 по 26 мая в Анапе, в соревнованиях приняли участие 455 спортсменов.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Саир Качарава стал победителем Первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет, в весовой категории 52 килограмма, сообщил Sputnik тренер спортсмена.

Победа в Первенстве России позволит Саиру Качарава выступить на Первенстве Европы по боксу.

"До этой победы Саир становился лучшим в первенстве Краснодарского края, а также Южного федерального округа. Подготовка к соревнованиям проходила на сборах вместе с национальной командой России по боксу", - добавил он.

Первенство Европы по боксу состоится в августе этого года, оно станет первым соревнованием в Европе для боксеров этого возраста.

"Конечно, было нелегко победить в Первенстве России, так как соперники достаточно сильные, это уровень сборной России. На турнире Саир провел четыре встречи и во всех из них одержал уверенную победу", - подчеркнул Аляс Агрба.

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Турнир проходил 19-26 мая в Анапе. В соревнованиях участвовали 326 юношей и 129 девочек. Победители Первенства России по боксу определялись в 20 весовых категориях.