15:40 27 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.46
  • EUR72.19
Поиск

Абхазский боксер Саир Качарава выиграл Первенство России по боксу

CC0
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (294)
22110

Первенство России по боксу проходило с 19 по 26 мая в Анапе, в соревнованиях приняли участие 455 спортсменов.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Саир Качарава стал победителем Первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет, в весовой категории 52 килограмма, сообщил Sputnik тренер спортсмена. 

Победа в Первенстве России позволит Саиру Качарава выступить на Первенстве Европы по боксу.

"До этой победы Саир становился лучшим в первенстве Краснодарского края, а также Южного федерального округа. Подготовка к соревнованиям проходила на сборах вместе с национальной командой России по боксу", - добавил он.

Первенство Европы по боксу состоится в августе этого года, оно станет первым соревнованием в Европе для боксеров этого возраста.

"Конечно, было нелегко победить в Первенстве России, так как соперники достаточно сильные, это уровень сборной России. На турнире Саир провел четыре встречи и во всех из них одержал уверенную победу", - подчеркнул Аляс Агрба.

Белена Квициния выиграла турнир по боксу в Волгограде>>

Турнир проходил 19-26 мая в Анапе. В соревнованиях участвовали 326 юношей и 129 девочек. Победители Первенства России по боксу определялись в 20 весовых категориях.

Темы:
Спортивная Абхазия (294)

По теме

Уроженец Абхазии Харитон Агрба взял "серебро" на Кубке мира в Германии
Игорь Адлейба победил Алексея Тухтарова в рейтинговом бою в Екатеринбурге
Абхазские тайбоксеры взяли четыре "золота" и два "серебра" на турнире в Анапе
Теги:
бокс


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сумо, селфи с Абэ и другие приключения Трампа в Японии
"Не просто деньги, а поддержка": Лидов рассказал о роли Sputnik в проекте "Ты супер!"
Главное о донорстве крови
Сдавать или не сдавать: главное о донорстве крови

Соцсети

Sputnikabkhazia