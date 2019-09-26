Школьники Гагрского района приняли участие в баскетбольном чемпионате в Смоленске

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Две команды школьников из Гагрского района (5-6 и 7-8 классы) приняли участие во втором финале чемпионата концерна "Росэнергоатом" - "Планета Баскетбола-Оранжевый атом 4х4", сообщили Sputnik Абхазия в Росатоме.

Команда 7-8 класса завоевала бронзовые медали.

Чемпионат прошел в Смоленске с 22 по 25 сентября на новой базе Смоленской Академии физкультуры. В соревнованиях, помимо абхазских команд, приняли участие школьники из девяти городов России и Белоруссии. Всего было - 20 команд.

© Foto / Баскетбол

В рамках проведения чемпионата проводились встречи с ветеранами ВОВ, дети принимали участие в выставке поисковых отрядов Смоленщины, в экскурсиях по городу, а завершилось все праздничным концертом,

Финансовую поддержку для 28 детей из Абхазии в части проезда, проживания, питания, форменного обеспечения оказал Концерн "Росэнергоатом".

Читайте также: