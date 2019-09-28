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Чемпионат и Первенство по тайскому боксу города Сочи

Десять тайбоксеров из Абхазии взяли медали на чемпионате в Сочи

© Foto / Тимур Гергедава
Спорт
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Чемпионат и Первенство по тайскому боксу города Сочи, в котором приняли участи 170 спортсменов, прошел с 26 по 28 сентября.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Десять из десяти участвовавших тайбоксеров из Абхазии заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве по тайскому боксу города Сочи, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия президент Федерации тайского бокса Абхазии Тимур Гергедава.

"У нас одно "золото", три "серебра" и шесть "бронзовых" медалей. Призовые места дали нашим спортсменам возможность отобраться на Чемпионат и Первенство Краснодарского края. Если нам удастся там победить, то сможем поехать на Чемпионат по Южному Федеральному округу", - сказал Гергедава.

Гергедава добавил, что его подопечные также примут участие в отборочном турнире за выход на Чемпионат по тайскому боксу Центрального Федерального округа, который пройдет в Туле с 27 по 29 октября.

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