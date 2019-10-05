Огненный матч лидеров Ла лиги: мадридский Реал и Гранада сыграли в 8 туре

Мадридский Реал принимал Гранаду на "Сантьягу Бернабеу" в рамках восьмого тура Ла лиги в субботу 5 октября. О ходе матча и ее итогах, читайте в материале Sputnik.

После семи туров мадридский Реал с 15 очками возглавляет турнирную таблицу Ла лиги, в активе у идущей на втором месте Гранады 14 очков.

Айнар Читанава, Sputnik

Несмотря на плохой старт в Лиге чемпионов, в национальном чемпионате "сливочные" не пропускают на протяжении трех последних матчей и на данный момент Реал единственная команда Примеры, не знающая поражений в этом сезоне.

Обыгравшая в пятом туре Барселону и после семи туров расположившаяся на второй строчке Гранада подошла к матчу с Реалом в оптимальном составе. Реал же, напротив, столкнулся с большими кадровыми проблемами. Все правые защитники "сливочных" - Марсело, Менди и Начо - травмированы.

Быстрый гол на 2 минуте

Наставник Реала Зинедин Зидан выставил на матч с Гранадой оптимальный состав, за исключением позиции левого защитника. Левый край обороны пришлось закрывать Дани Карвахальу, обычно играющему на противоположном фланге. Однако особых проблем по этому поводу испанец по ходу встречи не испытал, напротив, являлся одним из ключевых игроков своей команды.

© REUTERS / JAVIER BARBANCHO Реал Мадрид - Гранада-Сантьяго

После стартового свистка Гранада в попытке провести позиционную атаку прозевала контр выпад "сливочных". Одриосола и Бэйл на двоих разыграли комбинацию на правом фланге, после чего валлиец вырезал роскошный пас на Бензема внешней стороной стопы. Французу оставалось переправить мяч в ворота с двух метров, что и сделал лучший бомбардир Реала в этом сезоне - 1:0.

На пятой минуте встречи Гранада провела свою первую вынужденную замену. Вместо получившего травму Анхельа Монторо на поле вышел Максим Гоналон. В последующие несколько минут гости попытались забрать себе мяч и навязать свою игру хозяевам, но безуспешно.

А Реал тем времен брал игру под свой контроль. Показателем преимущества хозяев является и то, что "сливочные" выводили на ударную позицию разных игроков и старались разнообразить игру в атаке. В первом тайме тот же Карвахаль, номинально играя на фланге защиты, из позиции центрфорварда нанес два опаснейших удара по воротам Руи Сильвы.

К исходу четверти часа Реал стал чаще совершать походы в штрафную площадь соперника правым флангом. Сначала после распасовки с Одриосолой, Гарет Бэйл выполнил кросс в направлении Бензема, и французу удалось нанести удар с лету. Но не точно. Следом валлиец вновь подал в штрафную, где после скидки от партнера удар головой нанес Федерико Вальверде. Голкипер вновь сыграл надежно.

Первый момент у ворот Реала возник лишь на 18 минуте. Игроки Гранады перешли на чужую половину поля, атаковали через левый фланг, откуда и последовала подача в штрафную площадь. Диас наносил опасный удар головой, но мимо цели.

Противоречивый Азар

К 20 минуте новобранец "сливочных" Эден Азар дважды потерял мяч перед чужой штрафной и, в целом, его игра оставляла желать лучшего. Чуть позже Азар сумел реабилитироваться, но первое полезное действие в матче бельгиец совершил на 23 минуте, в центре поля успешно сыграв в отборе. Далее Азара сбил опорник Гранады, а из точки опасный удар нанес капитан "сливочных" Серхио Рамос. Мяч после рикошета едва не залетел в правый нижний угол ворот Гранады.

В первые 30 минут первого тайма Реал по-прежнему удерживал инициативу и не позволял сопернику предпринять ничего опасного у своих ворот. К концу тайма гости несколько раз доставляли мяч в чужую штрафную, но Ареола успешно играл на выходе и прерывал дальнейшую перспективу атак.

На 34 минуте уже Зидан провел вынужденную замену, выпустив Луку Модрича вместо Тони Крооса. Немец получил повреждение в одном из эпизодов тайма.

В последней пятиминутке Реал прибавил темп игры, благодаря чему опасные моменты у чужих ворот заметно участились. Сначала на 40 минуте Азар опасно прострелил во вратарскую соперников, и уже в следующей атаке Гарет Бэйл упал в штрафной соперника. Игроки Реала требовали 11-метровый удар, но система VAR не зафиксировала нарушения правил.

Уже в компенсированное к первому тайму время Федерико Вальверде в очередной раз великолепно сыграл в отборе и вывел Эдена Азара один на один с вратарем. Бельгиец отклеился от преследовавших его защитников, роскошно перекинул вратаря и забил свой первый гол за Реал в официальных матчах - 2:0.

© REUTERS / Javier Barbancho Эден Хазард празднует второй забитый гол

"Валидольный" второй тайм

Во втором тайме Гранада вновь предпринимает попытки позиционной атаки. Но переходя большими силами на чужую половину поля, она то и дело нарывается на контратаки мадридцев. На 61 минуте матча Феде Вальверде вновь успешно сыграл в отборе, обошел одного защитника и отдал пас на Азара. Бельгиец протащил мяч несколько метров, удобным пасом нашел Луку Модрича и хорват пушечным ударом из-за пределов штрафной вколотил мяч в девятку - 3:0.

Казалось, что Реал полностью контролирует игру и спокойно заберет свои 3 очка, но у Гранады на этот матч был свой сценарий. Сначала, на 68 минуте вратарь "сливочных" Альфонс Ареола под напором соперников потерял мяч в своей штрафной и сфолил на сопернике. Дарвин Мачис с точки положил мяч точно в левый угол - 3:1.

© REUTERS / JAVIER BARBANCHO Дарвин Мачиспосле первого забитого мяча

На 76 минуте матча после розыгрыша стандарта защитник Гранады Домингуш Дуарте пытался переправить мяч в ворота. От неминуемого гола свою команду спас Рафаель Варан, выбивший мяч на угловой из пустых ворот. Однако в следующем эпизоде взятие ворот все-таки состоялось: тот же Дуарте замкнул скидку соперника и возродил интригу в матче - 3:2.

Ближе к завершению матч сбалансировался, и соперники навязывали друг другу борьбу за каждый мяч. Однако Реал по-прежнему владел инициативой, выглядел креативней в атаке, и это приносило результаты. На 86 минуте бланкос вновь соорудили молниеносную атаку с правого фланга, после чего Адриосола вырезал пас на Бензема и француз едва не оформил дубль. Голкипер Гранады был снова на высоте.

Лишь на 93 минуте матча мадридцы сняли все вопросы по поводу победителя матча. Модрич, Иско, Бензема и Адриосола разыграли великолепную комбинацию и вывели на ударную позицию Хамеса Родригеса, на 82 минуте заменившего Беэйла. Колумбиец аккуратно положил мяч в правый нижний угол. Через минуту прозвучал финальный свисток. Итоговый счет 4:2 в пользу мадридского Реала.

В целом, эту победу Реала дежурной не назовешь, хотя по игре мадридцы соперника переиграли. Об этом говорит и статистика матча, "сливочные" чаще били, чаще попадали в створ, больше владели мячом и территорией. Однако после этой игры вопросов по поводу первого номера в Реале прибавится.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан призывает болельщиков насладиться моментом:

"Сегодня мы можем быть счастливы, мы на вершине турнирной таблицы, где и хотим остаться. Но я хочу большего, мы будем играть лучше. Мы перфекционисты", - заявил француз после матча.

© REUTERS / JAVIER BARBANCHO Тренер мадридского Реала Зинедин Зидан

После восьмого тура Примеры "сливочные" точно останутся на первой строчке в таблице, а Гранаду могут опередить ряд клубов, которые сыграют свои матчи на этих выходных.