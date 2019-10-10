Болельщики смогут получить Fan ID на ЧЕ-2020 по футболу на интернет-портале

Fan ID является именным паспортом болельщика и оформляется бесплатно. Для иностранных зрителей паспорт болельщика даст право безвизового въезда в Россию и выезда из страны.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Оргкомитет чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге объявил о запуске портала и начале приема заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей.

В четверг генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде объявил о запуске системы Fan ID на матчах турнира в России.

Впервые Fan ID был использован на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем на чемпионате мира по футболу-2018.

На реализацию Fan ID на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге правительство России выделит 132 674 600 рублей.

Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который примет полуфиналы и финал чемпионата Европы. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча турнира.

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