Пересесть на "немца": Дмитрий Гвазава завершил участие в гонках чемпионата Франции

Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава выступает на Чемпионате Франции по гонкам класса GT4 на французском автомобиле марки "Alpin".

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава занял 15 место на Чемпионате Франции по гонкам класса GT4 и решил пересесть на "Мерседес", об этом он рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия после неудачного заезда.

"Вчера была ночная гонка, в сложных условиях, и я столкнулся с соперником. Была возможность попасть в топ 5, но в итоге приехал девятым. Сегодня стартовали с 6 позиции и, к сожалению, мою машину ударили в задний бампер и меня развернуло. Мы спустились, кажется, на 28 место, но удалось финишировать пятнадцатым", - рассказал Гвазава.

Он добавил, что модель автомобиля французской марки "Alpin", на которой он участвует в заездах, новая и требует доработок. По этой причине в восьми гонках чемпионата Франции класса GT4 были технические неполадки, что не позволило показать лучший результат.

"У меня постоянно были технические проблемы с этим автомобилем. В следующем году я пересяду на "Мерседес", - добавил автогонщик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Gvazava (@neposredstvenno_dima1) 11 Окт 2019 в 3:19 PDT

Чемпионат Франции класса GT4 состоит из шести этапов, в каждом из которых проходит по две гонки.

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