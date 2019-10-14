"Кубок Победы" по мини-футболу завоевала команда Узбекистана

Турнир среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" провели в седьмой раз, помимо Абхазии в нем было представлено еще пять иностранных команд.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов, посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, завершился победой команды из Узбекистана, сказал президент Федерации футбола инвалидов-ампутантов Абхазии Джамал Барциц.

"В финале Узбекистан встречался с командой Абхазии, наши футболисты уступили с крупным счетом 8 - 2. Результат закономерный, так как Узбекистан очень сильная команда (четырехкратный чемпион мира по мини-футболу – ред.), в которой собраны титулованные игроки", - добавил он.

В игре с футболистами Барнаула, бронзу завоевала команда из Дагестана. По итогам турнира, лучшим вратарем был признан Исмаил Марцханов из Чечни, защитником - Умид Сирожитдинов из Узбекистана, нападающим – дагестанец Марат Старчак.

Лучшими игроками были признаны Денис Макейкин (Барнаул), Роман Матяшов (Абхазия), Константин Остапенко (Кемерово), Джамиль Шукуров (Узбекистан) и Алидибир Расулов (Дагестан).

В Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы", который проходил с 7 по 13 октября, приняли участие спортсмены из Абхазии, Барнаула, Чечни, Кемерово, Узбекистана и Дагестана.

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