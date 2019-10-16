Абхазская конкиста: Саид Ашуба вошел топ-10 игроков на чемпионате мира по домино в Мексике

Чемпионат мира по профессиональному домино, в котором принимала участие сборная Абхазии, проходил в Мексике в городе Лос Кабос с 3 по 6 октября 2019 года.

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Саид Ашуба занял седьмое место на чемпионате мира по профессиональному домино, который проходил в Мексике, сказал в интервью Sputnik вице-президент Федерации домино Абхазии Тимур Лакербая.

"Это был индивидуальный чемпионат мира, который состоял из 15 туров, участников было свыше 500 человек. Попадание нашего игрока в десятку лучших в мире – очень хороший результат", - добавил он.

Абхазские игроки приняли участие в чемпионате мира по профессиональному домино в четвертый раз. В 2017 году, сборная Абхазии в командном турнире заняла десятое место на Чемпионате мира по домино, который проходил в городе Виллемстад на острове Кюрасао.

Мировое первенство по домино прошло в Абхазии в 2011 году. Следующий чемпионат мира, в котором абхазские игроки планируют принять участие пройдет в октябре 2020 года в Панаме.

В чемпионате мира приняли участие пять лучших игроков сборной Абхазии по домино, Саид Ашуба, Алмас Габуния, Беслан Цвинария, Дамей Пкин и Тимур Лакербая.

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