Хороший урок: Ален Авидзба рассказал о проигрыше на Кубке Кремля

Теннисист из Абхазии Ален Авидзба во втором круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" уступил в матче с сербским игроком Николой Милоевичем в четверг, 17 октября.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Теннисист Ален Авидзба после проигрыша во втором круге турнира "ВТБ Кубок Кремля" заявил журналистам, что был шанс попасть в четвертьфинал, но он "подсел" физически во втором сете.

"Расстроился сильно из-за проигрыша, ведь был шанс пробиться в четвертьфинал. Надеюсь, все еще впереди, все еще будет. Для меня это в первую очередь, конечно, опыт. Я еще никогда не играл на таком большом корте при стольких зрителях. Это первый опыт. Пусть он будет для меня хорошим уроком. В будущем уже буду знать, как себя вести", - рассказал Ален.

Теннисист отметил, что на таком большом корте очень сложно играть и нельзя отвлекаться на трибуны, чтобы не потеряться.

"Старался быть сфокусированным только на корте, на мяче, на сопернике, на себе. Но когда заходишь на такой корт, а я на нем даже не тренировался ни разу, он кажется просто огромным, ты немного потерян, а потом уже входишь в ритм", - сказал Авидзба.

Он с улыбкой воспринял слова о том, что он - первая ракетка Абхазии, и выразил надежду, что в Абхазии будет много теннисистов. Спортсмен напомнил, что мечтает открыть теннисную школу в Сухуме, где он когда-то начинал тренироваться.

Юный теннисист поблагодарил соотечественников, подчеркнув, что чувствует колоссальную поддержку Абхазии.

"Я ощущаю большую поддержку с родины. Хочу сказать спасибо всем родным и близким, они мне много писали, отмечали меня в своих постах в соцсетях. Сложно, когда за тебя болеют столько людей, а ты проигрываешь... Не то что мне стыдно, но мне очень хотелось порадовать родных и близких, пройти дальше", - сказал Ален Авидзба, отметив, что на трибунах было много болельщиков из Абхазии.

На днях, по словам Авидзба, он летит в Тунис, где пройдет турнир ITF.

Престижный юбилейный XXX теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" открылся 12 октября и продлится до 20 числа.

ВТБ Кубок Кремля — это не просто соревнование мирового уровня, это событие, выходящее за рамки спорта. Уже больше чем четверть века турнир работает на престиж и привлекательность России за рубежом. Нигде в мире одновременно в крытом помещении не проходят сразу и мужской, и женский турниры.

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