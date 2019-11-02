Игорь Адлейба стал чемпионом мира по боксу среди молодежи

Вечер профессионального бокса, в котором принимал участие Игорь Адлейба, состоялся в Екатеринбурге на площадке Академии единоборств 2 ноября.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Игорь Адлейба выиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Игорь Адлейба и Эдди Кольменарес выступают на профессиональном ринге уже два года. До этой встречи, венесуэльский боксер провел семь боев, из которых выиграл шесть, один поединок свел к ничьей. У Игоря Адлейба восемь боев в профессиональной карьере и столько же побед.

Для обоих боксеров бой стал первым титульным противостоянием. Рост Эдди Кольменареса – 183 сантиметра, Игорь Адлейба ему уступает – 175 сантиметров. Поединок состоял из восьми раундов.

В начале поединка темп был невысоким, соперники действовали осторожно, больше присматривались друг к другу, чтобы понять, как действовать более эффективно.

Начиная со второго раунда абхазский боксер активизировался и стал наносить точные удары. В третьем раунде Игорь Адлейба провел несколько атак на соперника, венесуэльский боксер хоть и с трудом, но удержался на ногах.

Несмотря на преимущество в росте, Эдди Кольменарес не смог ничего противопоставить быстрым и эффективным действиям абхазского боксера на ринге, венесуэльский спортсмен явно уступал в скорости Игорю Адлейба.

Несмотря на рассечение брови, которое получил абхазский боксер, он довел бой до победного конца и согласно решению судей Игорь Адлейба стал чемпионом мира WBO среди молодежи.

Игорь Адлейба после боя с венесуэльцем Эдди Кольменаресом

Изначально соперником Игоря Адлейба должен был стать боксер из Намибии Гарри Саймон-младший, однако он получил травму на тренировке и не смог выйти на ринг.

Организатор вечера бокса в Екатеринбурге – промоутерская компания "РМК Боксинг Промоушен". В рамках вечера состоится десять встреч, в которых примут участие боксеры из России, Абхазии, Казахстана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.

Игорь Адлейба - многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.