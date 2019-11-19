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"Серебро" и "бронзу" взяли абхазские спортсмены на Кубке мира по рукопашному бою

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Абхазия

XI Кубок Мира FCF-MMA по полноконтактному рукопашному бою проходил 16-17 ноября в Кисловодске. Турнир проводится по утвержденным в 2004 году любительским правилам Международной Федерации полноконтактного рукопашного боя IF FCF.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Спортсмены из Абхазии Энри Агрба и Тамаз Тарба стали серебряными и бронзовыми призерами Кубка Мира по версии FCF-MMA в Кисловодске, рассказал Sputnik тренер по рукопашному бою и вольной борьбе Астамур Аристава.

"У Энри Агрба был финальный бой со спортсменом из России, но все пошло не так, как мы ожидали. В итоге он стал вторым. Честно говоря, мы сильно расстроены. Тамаз Тарба победил спортсмена из Индии, но уступил бойцу из Киргизии. Тем самым он стал бронзовым призером Кубка мира", - отметил Аристава.

Тренер также добавил, что бои абхазских спортсменов на Кубке мира по полноконтактному рукопашному выдались довольно напряженными.

Цель турнира FCF-MMA – развитие и популяризация полноконтактного рукопашного боя и выявление сильнейших спортсменов. Турнир проводится по утвержденным в 2004 году любительским правилам Международной Федерации полноконтактного рукопашного боя IF FCF. Организатор – Международная Федерация полноконтактного рукопашного боя IF FCF.

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