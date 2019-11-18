Французский сават по-кавказски: боксеры из Абхазии победили на турнире в России

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Спортсмены из Абхазии в возрасте от девяти до 14 лет победили на турнире по французскому боксу в Санкт-Петербурге, рассказал вице-президент Федерации Абхазии по савату, тренер Нико Сааков.

Всего от республики в турнире участвовало девять юношей и девочек, шестеро из которых заняли первые и третьи места.

"Аляс Ажиба и Элина Бейя взяли "золото", "бронзу" завоевали Алмас Ажиба, Федор Седов, Валерия Дащян, Кристина Бейя. Очные встречи прошли хорошо, лучше, чем мы ожидали. Наши спортсмены на сегодняшний день подготовлены гораздо лучше и на это обратили внимание все без исключения", - подчеркнул Сааков.

Он добавил, что "золотые" призеры турнира смогут принять участие в Чемпионате России по савату, который пройдет в мае 2020 года, серебряные и бронзовые призеры – в Кубке России. Он состоится в декабре 2019 года, и в случае победы там спортсмены тоже смогут отобраться на Чемпионат России.

© Foto / Нико Сааков Нико Сааков

Федерация Абхазии по савату начала свою работу в республике около года назад. На сегодняшний день функционирует четыре школы французского бокса в Сухуме, Гагре и в селе Бзыбь. Их посещает около 70 учеников, трое из них чемпионы России. Многие успели стать чемпионами российских городов и областей.

За этот отрезок времени Федерация Абхазии по савату вступила во Всероссийский союз федераций по свату, рассматривается вопрос вступления в Международный союз по савату. Существует федерация в основном за счет собственных средств, периодически оказывают помощь Госкомспорт и Гагрская администрация, уточнил Сааков.

Сааков также уточнил, чем французский бокс отличается от обычного. По его словам, этот вид спорта схож с кикбоксингом.

"Там тоже разрешены удары локтями и ногами по корпусу, голове. Тот же кикбоксинг только родом из Франции, но это направление в спорте немного древнее. В течение года мы планируем провести в Абхазии первые соревнования по савату, на которые пригласим как местные команды, так и российские", - отметил Сааков.

Всего во Всероссийском мастерском турнире "Серебряная перчатка" по савату приняли участие более 300 спортсменов.

Читайте также: