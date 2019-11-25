Новогодний "укол": фехтовальщики из Абхазии приняли участие в турнире в Сочи

Новогодний турнир по фехтованию, в котором участвуют более 360 спортсменов из регионов России и Абхазии, проходит с 25 по 29 ноября в Сочи.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Юные фехтовальщики из Абхазии приняли участие в Новогоднем турнире в Сочи, рассказал корреспонденту Sputnik тренер абхазской школы фехтования Юрий Орлов.

"Самые высокие результаты на сегодняшний день – это пятое место, которое занял Глеб Стефаниди в возрастной категории девять-десять лет. Всего мы повезли четверых ребят. В старшей группе завтра будет выступать 13-летний Александр Гаврилов. На него все надежда", - отметил Орлов.

Он добавил, что младшая группа спортсменов из Абхазии впервые участвовала в соревнованиях.

Турнир по фехтованию, приуроченный к новогодним праздникам, проходит в Сочи с 25 по 28 ноября. В нем участвуют более 360 спортсменов из Сочи, Краснодара, Белореченска, Ростова-на-Дону, Севастополя, Армавира, Керчи, Северной Осетии-Алании, Абхазии и Дагестана.

Фехтование в Абхазии берет свое начало с 50-х годов прошлого века. Городом, где воспитывались первые чемпионы, была Гагра. Первая абхазская школа фехтования открылась в 2017 году.

© Foto / Юрий Орлов Фехтование

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