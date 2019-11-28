15:31 28 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.10
  • EUR70.57
Поиск
Карате

Республиканский турнир по каратэ кекусинкай пройдет в Очамчыре

CC0
Спорт
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102537/41/1025374158.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20191128/1028898916/Respublikanskiy-turnir-po-karate-kekusinkay-proydet-v-Ochamchyre.html

Открытый республиканский турнир по каратэ кекусинкай в Очамчыре посвящен памяти кавалера ордена Леона Ахры Джинджолия.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Открытый республиканский турнир по каратэ кекусинкай памяти кавалера ордена Леона Ахры Джинджолия пройдет в Очамчыре 1 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия тренер по каратэ очамчырского ДЮСШ Зураб Мурадян.

"Турнир состоится в Детско-юношеской спортивной школе Очамчыры, в нем примут участие около ста юношей и девочек в возрасте от шести до 13 лет из Гагры, Гудауты, Сухума, Агудзеры и Очамчыры. Победителей будем определять в 24 весовых категориях", - отметил Мурадян.

Турнир однодневный. За первое и второе места призерам вручат кубки, медали и грамоты, за третье место – медали и грамоты. Также предусмотрены призы в зачете по командным результатам, за "лучший бой", "быстрый бой".

Организаторы - отдел молодежи и спорта при администрации Очамчырского района и Федерация каратэ кекусинкай Республики Абхазия. Главный судья, президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии - Виталий Читанава.

Читайте также:

Теги:
каратэ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Суровые боливийские женщины: как проходят бои Чолитас
Мозаика прошлого: что осталось от панно на здании "Сухумприбора"
Лесные пожары в Абхазии: масштабы и тушение
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться