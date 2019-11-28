Республиканский турнир по каратэ кекусинкай пройдет в Очамчыре

Открытый республиканский турнир по каратэ кекусинкай в Очамчыре посвящен памяти кавалера ордена Леона Ахры Джинджолия.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Открытый республиканский турнир по каратэ кекусинкай памяти кавалера ордена Леона Ахры Джинджолия пройдет в Очамчыре 1 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия тренер по каратэ очамчырского ДЮСШ Зураб Мурадян.

"Турнир состоится в Детско-юношеской спортивной школе Очамчыры, в нем примут участие около ста юношей и девочек в возрасте от шести до 13 лет из Гагры, Гудауты, Сухума, Агудзеры и Очамчыры. Победителей будем определять в 24 весовых категориях", - отметил Мурадян.

Турнир однодневный. За первое и второе места призерам вручат кубки, медали и грамоты, за третье место – медали и грамоты. Также предусмотрены призы в зачете по командным результатам, за "лучший бой", "быстрый бой".

Организаторы - отдел молодежи и спорта при администрации Очамчырского района и Федерация каратэ кекусинкай Республики Абхазия. Главный судья, президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии - Виталий Читанава.

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