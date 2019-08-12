17:01 12 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.43
  • EUR73.12
Поиск
Ахра Абухба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абухба о евроазиатском союзе каратэ-до: новая спортивно-политическая арена для Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
38 0 0

Вице-президент Международной Федерации каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха Ахра Абухба в интервью Sputnik дал оценку состоявшимся в Сухуме международным соревнованиям по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха.

Команда каратистов из Абхазии победила  в XXI Кубке и Первенстве Европы по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха. Соревнования прошли в Сухуме в воскресенье 12 августа, рассказал корреспонденту Sputnik вице-президент Международной Федерации каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха Ахра Абухба.

© Sputnik / Константин Грецов
Битва чемпионов: абхазские каратисты победили в Кубке и Первенстве Европы в Сухуме

"Я абсолютно доволен результатом соревнования. Это и челоевческий фактор - мы еще раз вместе пообщались, потолкались. И семинары прошли под руководством президента Российского союза каратэ Шотокан. И я вижу, что вновь создана большая организация Евроазиатский союз, в который вошли страны Азияя, Армения, Абхазия, белорусы пока под вопросом. Получается новая орагнизация, такая бспортивная политическая арена, где Абхазия может смело выступать", - рассказал Абухба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

В XXI Кубке и Первенстве Европы по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха участвовало более ста спортсменов.

Читайте также:

По теме

Абхазские каратисты отказались скрыть эмблему своей ассоциации на турнире в Пятигорске
Абхазские каратисты заняли первое командное место на первенстве в Домбае
Матчевая встреча между каратистами Абхазии и Подмосковья состоялась в Очамчыре
Теги:
Ахра Абухба, каратэ


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Молитва, покупка верблюдов и воздушные шары: как в мире отметили Курбан-байрам
Авария на АЭС "Фукусима1" два года назад: как это было
Как выбрать безопасный интернет-магазин
Соцсети
Sputnikabkhazia