Абухба о евроазиатском союзе каратэ-до: новая спортивно-политическая арена для Абхазии

Команда каратистов из Абхазии победила в XXI Кубке и Первенстве Европы по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха. Соревнования прошли в Сухуме в воскресенье 12 августа, рассказал корреспонденту Sputnik вице-президент Международной Федерации каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха Ахра Абухба.
"Я абсолютно доволен результатом соревнования. Это и челоевческий фактор - мы еще раз вместе пообщались, потолкались. И семинары прошли под руководством президента Российского союза каратэ Шотокан. И я вижу, что вновь создана большая организация Евроазиатский союз, в который вошли страны Азияя, Армения, Абхазия, белорусы пока под вопросом. Получается новая орагнизация, такая бспортивная политическая арена, где Абхазия может смело выступать", - рассказал Абухба.
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В XXI Кубке и Первенстве Европы по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха участвовало более ста спортсменов.
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