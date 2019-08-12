Абухба о евроазиатском союзе каратэ-до: новая спортивно-политическая арена для Абхазии

Вице-президент Международной Федерации каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха Ахра Абухба в интервью Sputnik дал оценку состоявшимся в Сухуме международным соревнованиям по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха.

Команда каратистов из Абхазии победила в XXI Кубке и Первенстве Европы по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха. Соревнования прошли в Сухуме в воскресенье 12 августа, рассказал корреспонденту Sputnik вице-президент Международной Федерации каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха Ахра Абухба.

"Я абсолютно доволен результатом соревнования. Это и челоевческий фактор - мы еще раз вместе пообщались, потолкались. И семинары прошли под руководством президента Российского союза каратэ Шотокан. И я вижу, что вновь создана большая организация Евроазиатский союз, в который вошли страны Азияя, Армения, Абхазия, белорусы пока под вопросом. Получается новая орагнизация, такая бспортивная политическая арена, где Абхазия может смело выступать", - рассказал Абухба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

В XXI Кубке и Первенстве Европы по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха участвовало более ста спортсменов.

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