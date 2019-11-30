Боксер из Абхазии Анри Аршба попал в состав сборной России

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Абхазский боксер Анри Аршба вошел в состав сборной России, рассказал в интервью Sputnik тренер спортсмена, президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.
Попасть в состав сборной России Анри Аршба удалось благодаря тому, что он завоевал второе место на Всероссийских соревнованиях в Анапе.
Абхазский боксер выступает в весовой категории до 57 килограммов.
"Всего наш спортсмен провел четыре боя. Второе место обеспечило ему место в сборной России, чему мы очень рады. Среди старших юношей у нас давно не было членов сборной России. С нового года у Анри начнутся сборы и международные турниры", - подчеркнул Альберт Карди-оглы.
Анри Аршба занимается боксом уже пять лет, неоднократно становился победителем и призером соревнований как в Абхазии, так и за ее пределами.
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