Первенство и чемпионат Абхазии по каратэ кекусинкай прошли в Сухуме

В Первенстве и чемпионате Абхазия по каратэ кекусинкай приняли участие 103 спортсмена из Сухума, Агудзеры, Очамчыры, Гудауты и гости из Крыма.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первенство и чемпионат Республики Абхазия по каратэ кекусинкай прошли в Сухуме во Дворце спорта имени Сергея Багапш, рассказал Sputnik президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава.

В Первенстве и чемпионате Абхазия по каратэ кекусинкай приняли участие – Сухум, Агудзера, Очамчыра и Гудаута и гости соревнований из Крыма.

"Среди взрослых мы не провели соревнования, заявилось только два человека. В боях участвовали каратисты от шести до 17 лет", - рассказал Виталий Читанава.

По итогам соревнований, первое командное место заняло отделение кекусинкай Абхазии Агудзеры, второе - отделение кекусинкай Сухума, и третье - Очамчыра. Всего разыгрывалось 28 комплектов наград, проинформировал он.

"Соревнования прошли без травм, конечно, к врачу приходилось обращаться, это полноконтактное каратэ, но обошлось без серьезных повреждений. В целом радует, что уровень подготовки детей вырос, приз за лучшую технику взял Руслан Карапетян из Агдузеры, а за самый короткий бой приз получил Илья Анкваб из Сухума, он победил за 11 секунд", - подчеркнул Читанава.

Организаторы соревнований - Государственный комитет Абхазии по физической культуре и спорту и Федерация каратэ кекусинкай республики.

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