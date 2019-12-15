Испытание русской зимой: Денис Саманба пробежал ультрамарафон в Ростове Великом

В городе Ростов Великий Ярославской области 14 и 15 декабря в третий раз прошел зимний ультра трейл марафон "Mad Fox Ultra".

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Ультрамарафонец из Абхазии Денис Саманба занял первое место в возрастной категории от 30 до 39 лет в зимнем ультрамарафоне "Mad Fox Ultra", который проходил в Ростове Великом.

"Я участвовал в самой длинной дистанции, бежать нужно было 160 километров по бездорожью. Одна пятая дистанции представляла собой трассу, по которой неподготовленный человек не то что бежать, ему будет трудно идти и не травмироваться", - рассказал Саманба.

Денис Саманба занял четвертое место из 105 участников и первое место в своей возрастной категории – от 30 до 39 лет.

Ультрамарафонец из Абхазии Денис Саманба

"Это безумно приятно и совершенно неожиданно, ехал, чтобы проверить свои силы. Не ожидал, что буду около призов, и тем более, что займу первое место в своей возрастной группе", - сказал он.

Принять участие в зимнем марафоне Денис Саманба решил из-за сложности соревнования, в котором бегуны показывают результаты на пределе своих возможностей.

"Я серьезно тренируюсь уже год, решил изменить свою жизнь, реализовать свою мечту в беге. За этот год я уже пробежал более пяти тысяч километров, это были, как правило, жесткие тренировки, поэтому подошел к этому старту с хорошим бэкграундом", - отметил Денис Саманба.

За последние 22 дня Денис Саманба пробежал 717 километров и вошел в топ-20 в мире по этому показателю среди 600 тысяч бегунов. Результатом участия в зимнем марафоне в Ростове Великом Денис Саманба доволен, особенно, учитывая то, что в нем бежали сильные спортсмены.

"Мы стартовали в 16:00, бежали весь вечер, ночь и утро, я финишировал около девяти часов утра. У меня получилось пробежать 160 километров за 17 часов с копейками, совсем немного проиграл второму и третьему месту", - подчеркнул он.

На первом месте финишировал Константин Иванов – один из двух главных российских ультрамарафонцев. Несмотря на длинную дистанцию, у абхазского спортсмена остались силы и для небольшого танца после финиша.

"Победу хочется посвятить моему товарищу Косте Кутелия, которого нет с нами, он всегда любил и поддерживал мое увлечение спортом, точно так же, как я любил и поддерживал его увлечение танцами и брейк-дансом. Думаю, ему было бы приятно все то, что происходило сегодня", - сказал Саманба.

Денис Саманба - сооснователь движения SportApsny, ультрамарафонец. В 2020 году он планирует принять участие в летнем марафоне в Волгоградской области на дистанции в 201 километр.

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