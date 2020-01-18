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Стало известно, сколько получит Макгрегор за бой с Серроне

© AFP 2019 / Ethan Miller
Спорт
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Ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне в главном поединке UFC 246, который пройдет 18 января в Лас-Вегасе (США).

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор за бой с американским спортсменом Дональдом Серроне на турнире UFC 246 заработает до трех миллионов долларов, такова сумма его гонорара, сообщает mmafighting.com со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC).

© Sputnik / Виталий Тимкив
Хабиб Нурмагомедов перестал считать Макгрегора своим соперником

Бой состоится уже сегодня, 18 января, в Лас-Вегасе, и пройдет в рамках полусреднего веса.

Что касается гонорара Серроне, то издание отмечает, что он заработает 200 тысяч долларов и еще столько же в случае победы. 

Отмечается, что суммы выплат являются минимальными и не включают иные доплаты от UFC, спонсоров и платных телетрансляций. 

Сам Макгрегор заявлял, что собирался получить за предстоящий бой в общей сложности 80 миллионов долларов.

В пятницу 17 января по итогам официального взвешивания,  вес обоих бойцов составил 170 фунтов (77 кг), сообщается на официальном сайте UFC.

Макгрегор провел последний бой 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. На счету 31-летнего ирландца 21 победа и четыре поражения, у 36-летнего американца 36 побед и 13 поражений. 

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