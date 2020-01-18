Стало известно, сколько получит Макгрегор за бой с Серроне

Ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне в главном поединке UFC 246, который пройдет 18 января в Лас-Вегасе (США).

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор за бой с американским спортсменом Дональдом Серроне на турнире UFC 246 заработает до трех миллионов долларов, такова сумма его гонорара, сообщает mmafighting.com со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC).

Бой состоится уже сегодня, 18 января, в Лас-Вегасе, и пройдет в рамках полусреднего веса.

Что касается гонорара Серроне, то издание отмечает, что он заработает 200 тысяч долларов и еще столько же в случае победы.

Отмечается, что суммы выплат являются минимальными и не включают иные доплаты от UFC, спонсоров и платных телетрансляций.

Сам Макгрегор заявлял, что собирался получить за предстоящий бой в общей сложности 80 миллионов долларов.

В пятницу 17 января по итогам официального взвешивания, вес обоих бойцов составил 170 фунтов (77 кг), сообщается на официальном сайте UFC.

Макгрегор провел последний бой 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. На счету 31-летнего ирландца 21 победа и четыре поражения, у 36-летнего американца 36 побед и 13 поражений.

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