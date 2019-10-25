"Ты не спрячешься": Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым

Боец MMA Конор Макгрегор заявил, что хочет провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым в Москве и его сопернику от него не убежать.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в среду дал свою первую пресс-конференцию в Москве.

Макгрегор заявил, что хочет сразиться в Москве, и это не новость для любителей спорта.

"Мы знаем, какой бой мне нужен в матушке-России. Россияне заслужили, чтобы этот неизбежный реванш состоялся в Москве", - заявил спортсмен на видео.

Макгрегор утратил пояс чемпиона UFC в октябре 2018 года, уступив Нурмагомедову. Бой сопровождался серией скандалов как до, так и после завершения. Ирландец неоднократно провоцировал россиянина до поединка, в частности, напав вместе с командой на автобус, в котором ехал Нурмагомедов и его сопровождающие, за что предстал перед судом. После боя россиянин и члены его команды устроили потасовку с соперником, после чего Нурмагомедов был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на 9 месяцев.

Конор на видео заметил, что их встреча с Хабибом неизбежна, но он не будет ждать, когда это случится.

"Всем известно, что этот человек - динамо, он боится рисковать. Он может убежать, но он не спрячется", - громко заявил боец.

По словам Макгрегора на видео, война между ними еще не закончена и Хабиб не сможет "убежать" от поединка. Если их встреча не состоится напрямую, то Конор готов идти "по головам", дойдя в серии поединков до претендента на титул в весовой категории.

Также во время пресс-конференции ирландец объявил о своем официальном возвращении на ринг 18 января.

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