13:45 25 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.00
  • EUR71.12
Поиск
Видео

"Ты не спрячешься": Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым

Получить короткую ссылку
10 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© © RUPTLY
Sputnik Абхазия

Боец MMA Конор Макгрегор заявил, что хочет провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым в Москве и его сопернику от него не убежать.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в среду дал свою первую пресс-конференцию в Москве.

Макгрегор заявил, что хочет сразиться в Москве, и это не новость для любителей спорта.

"Мы знаем, какой бой мне нужен в матушке-России. Россияне заслужили, чтобы этот неизбежный реванш состоялся в Москве", - заявил спортсмен на видео.

Макгрегор утратил пояс чемпиона UFC в октябре 2018 года, уступив Нурмагомедову. Бой сопровождался серией скандалов как до, так и после завершения. Ирландец неоднократно провоцировал россиянина до поединка, в частности, напав вместе с командой на автобус, в котором ехал Нурмагомедов и его сопровождающие, за что предстал перед судом. После боя россиянин и члены его команды устроили потасовку с соперником, после чего Нурмагомедов был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на 9 месяцев.

Конор на видео заметил, что их встреча с Хабибом неизбежна, но он не будет ждать, когда это случится.

"Всем известно, что этот человек - динамо, он боится рисковать. Он может убежать, но он не спрячется", - громко заявил боец.

По словам Макгрегора на видео, война между ними еще не закончена и Хабиб не сможет "убежать" от поединка. Если их встреча не состоится напрямую, то Конор готов идти "по головам", дойдя в серии поединков до претендента на титул в весовой категории.

Также во время пресс-конференции ирландец объявил о своем официальном возвращении на ринг 18 января.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Интронизация императора Японии Нарухито: самые яркие фото церемонии
Ты не спрячешься: Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым
"Ты не спрячешься": Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым
Четыре месяца выходных: производственный календарь Абхазии на 2020 год


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться