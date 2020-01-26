Абхазский спортсмен занял третье место на чемпионате России по самбо

Чемпионат России по спортивному и боевому самбо среди спортсменов правоохранительных органов "Динамо", в котором участвовали двое спортсменов из Абхазии, проходил в Санкт-Петербурге с 20 по 25 января.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский спортсмен Инал Гаделия занял третье место на чемпионате России по спортивному и боевому самбо в весовой категории до 100 килограммов, сообщил тренер спортсмена Андрей Погосов.

"В этом году турнир собрал практически весь костяк сборной России по самбо, это международники, чемпионы Европы. Пришлось порубиться чуть-чуть. В итоге Инал Гаделия занял третье место", – сказал он.

В чемпионате принимал участие еще один спортсмен из Абхазии, Саид Адлейба. Он одержал победу в трех боях, но уступил в схватке за выход в полуфинал.

"Саид выступал по боевому самбо. Ему одной схватки не хватило, чтобы занять призовое место. Но он достойно выступил", – добавил Погосов.

© Foto / Андрей Погосов Чемпионат России по спортивному и боевому самбо среди спортсменов правоохранительных органов "Динамо"

Чемпионат России по спортивному и боевому самбо среди спортсменов правоохранительных органов "Динамо", в котором участвовали двое спортсменов из Абхазии, проходил в Санкт-Петербурге с 20 по 25 января.

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