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Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по самбо в Новочеркасске

© AFP 2019 / TOBIAS SCHWARZ
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Турнир по самбо среди юношей и девушек, посвященный Всероссийскому дню самбо, прошел в Новочеркасске 24 ноября.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские спортсмены завоевали три "золота", "серебро" и "бронзу" на турнире по самбо в Новочеркасске, рассказал корреспонденту Sputnik тренер Виктор Акуция.

"От Абхазии участвовали семь спортсменов. В копилке абхазской команды три первых места, одно второе и одно третье место. Первые места заняли Дмитрий Мосикян, Эльбрус Батчаев, Ислам Батчаев, второе место – Георгий Чижик, третье место – Князь Батчаев", – сказал Акуция.

© Sputnik Сария Кварацхелия
Турнир по самбо

В турнире по самбо приняли участие спортсмены из Ростовской области, Краснодарского края, ЛНР и Абхазии.

В сентября 2019 года в Сухуме прошел турнир по самбо "Кубок Победы". В турнире принимали участие 240 спортсменов, которые представляли 12 команд из Абхазии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Рязани, Ростова-на-Дону и Белоруссии.

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