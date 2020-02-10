Сборная Абхазии взяла девять медалей на турнире по тайскому боксу в Москве

Турнир по тайскому боксу Центрального федерального округа проходил в Москве с 6 по 9 февраля.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. На первенстве Центрального федерального округа по тайскому боксу в Москве абхазские спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей, сказал в интервью Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.

По итогам соревнований Камилла Кутателадзе среди спортсменок 14-15 лет в весе до 71 килограмма заняла первое место. На высшую ступень пьедестала почета поднялась и Фатима Цвижба среди боксерок 14-15 лет в весовой категории до 67 килограммов.

Кристина Бейя (12-13 лет - весовая категория до 42 килограммов) и Сергей Торосян (12-13 лет – весовая категория 36 килограммов) стали обладателями серебряных медалей.

Аляс Ажиба стал третьим среди тайбоксеров 12-13 лет в весе до 40 килограммов, также Анри Шанава удостоился бронзы в весовой категории до 67 килограммов (16-17 лет). Третьи места в активе у Давида Амичба (14-15 лет до 45 килограммов), Леона Амичба (16-17 лет до 51 килограмма) и Арины Агухава (18 лет до 48 килограммов).

По итогам турнира все призеры получили возможность выступить на предстоящем первенстве и чемпионате России по тайскому боксу, который будет проходить с 25 марта по 1 апреля.

"Я доволен результатами турнира, так как конкуренция было серьезной, подтверждение этому полуфинальный бой Леона Амичба, выполнившего норматив мастера спорта, он уступил со счетом 28-29. Нам предстоит провести работу над ошибками, составим полный список сборной, который будет представлять нашу страну", - подчеркнул Гергедава.

По результатам первенства и чемпионата России по тайскому боксу станет известно, кто поедет на чемпионат и первенство мира, которые будут проходить в Арабских Эмиратах в мае. Занявшие первые места поедут на чемпионат и первенство мира, взявшие серебряные медали – на чемпионат Европы.

В первенстве Центрального федерального округа по тайскому боксу в Москве приняло участие около 600 человек.

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