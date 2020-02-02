В чем сила, брат: как тяжелая атлетика покоряет Гудауту

В темном подвале Гудаутского стадиона, в одной из бывших раздевалок, расположился клуб тяжелой атлетики и пауэрлифтинга. Именно в таких условиях, а если быть точнее в отсутствии условий, рождаются молодые чемпионы Абхазии и России.

История этого клуба удивительна: у тренера Рауля Джикирба и его подопечных не было буквально ничего, кроме желания заниматься спортом.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Сначала я ходил на легкую атлетику, потом на футбол. Но это все было не мое. Однажды увидел, как ребята поднимают штанги. Мне понравилось. Решил проверить себя, смогу ли также. Так я пришел в тяжелую атлетику и задержался здесь на целых четыре года", – рассказывает Алан Квадзба и берется покорять штангу.

Еще четыре года назад в Гудауте о существовании тяжелой атлетики и пауэрлифтинга знали только по телевизионным спортивным передачам. Этот вид спорта считали примитивным. Хотя он и входит в программу современных олимпийских игр.

Однако бывший географ и по совместительству тренер по тяжелой атлетике Рауль Джикирба не переставал мечтать открыть в районе секцию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренер Рауль Джикирба

В отделе образования Раулю даже давали зеленый свет – разрешали заниматься в школах. Но в учебных учреждениях он сталкивался с непониманием учителей, которые были категорически против этого вида спорта. То ли из-за мифов, что тяжелая атлетика задерживает рост и занятия вредны для позвоночника и суставов, то ли из-за боязни, что школьники из-за спорта перестанут учиться.

Несмотря на постоянные отказы, Рауль Джикирба не отчаивался. Чтобы добиться своей цели, он пошел на маленькую ложь.

"Четыре года назад мне удалось договориться с дирекцией стадиона. Чтобы мне разрешили открыть секцию, пришлось даже немного соврать, – с улыбкой вспоминает Рауль Джикирба. – Я сказал, что задержусь здесь ненадолго, всего полгода. Потом уйду. Если бы я не соврал, то мне не разрешили бы. Нынешний директор понимающий попался. Он сказал, что будет помогать, сказал, что сделает зал".

© Sputnik / Томас Тхайцук Клуб тяжелой атлетики расположился в одной из раздевалок гудаутского стадиона

Вскоре нашлись и первые энтузиасты, которые захотели заниматься тяжелой атлетикой. Это были ребята, которые не находили себя в других видах спорта или же просто не могли найти себе занятие. Одними из таких стали первые в клубе тяжелоатлеты Алан Квадзба, Омар Хазарджян, позже к ним присоединился и сын Рауля, Лаша Джикирба.

Но мало было получить зал в подвале стадиона. На пути будущих спортсменов было еще одно препятствие – гора мусора, которой долгие годы после Отечественной войны народа Абхазии была завалена внутренняя часть стадиона.

Ребята начали выгребать из будущего зала весь хлам. Вынесли целый КамАЗ мусора, поставили двери, провели освещение.

Гири из цемента

Вскоре Рауль с юными энтузиастами подготовили зал для тренировок. Но у них первое время не было элементарного оборудования для занятий тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Но и тут желание заниматься спортом победило. Смекалистые ребята соорудили из пластмассовых пятилитровых бутылок и раствора цемента гири и штанги.

Несмотря на отсутствие условий, поклонники силы после занятий в школе спешили на стадион покорять "штангу", осваивать новые веса, наращивать свою мощь.

Для начала Рауль показал ребятам, как выполняют жим, рывок, толчок. Затем они стали изучать технику упражнений.

© Sputnik / Томас Тхайцук В первое время не было элементарного оборудования для занятий тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом

"Сперва нас было человек десять. У нас даже полноценных штанг с блинами не было. Мы нашли выход из ситуации, залили раствор цемента в пятилитровые бутылки, соединили их трубой. Сначала тренировались так. Потом друзья тренера подарили нам штанги. Десять человек по очереди тренировались на одной штанге", – вспоминает Алан Квадзба.

Позже пожилой житель Гудауты, который узнал о том, что в городе энтузиасты пытаются заниматься тяжелой атлетикой, подарил клубу штангу с блинами. Так постепенно спортсмены достали три штанги, стойку для штанг, специальное сиденье для жима лежа, зеркала и резиновые коврики для штанг.

Периодически отдел образования обеспечивает спортсменов магнезией – порошком для подсушивания рук. На соревнованиях без нее никак.

© Sputnik / Томас Тхайцук Постепенно спортсмены достали три штанги и другое оборудование

Несмотря на то, что условия в зале практически отсутствуют, тренер настроен оптимистично и ни на что не жалуется.

"Неправильно было бы плакаться, что у нас все плохо. У нас есть самое необходимое для занятий. Это три штанги. После тренировок моих подопечных, сюда приходят взрослые. Это обычные жители города, которые хотят заниматься спортом для себя. Ходить здесь просто больше некуда. Они удивляются, почему у нас нет гирь, других видов штанг. Но нет. Самое необходимое у нас есть. Мы работаем со штангой. Тяжелая атлетика имеет свою специфику. Если спортсмен перекачается, то он потом как штангист не годится. Если он мышцы перекачает, то он не сможет приседать со штангой. А тогда уже смысла нет", – объясняет Рауль Джикирба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проход в помещение где занимаются ребята

Сегодня, как признается тренер, самая главная проблема – это не оборудование, а пыль.

"Вот я сегодня не успел протереть полы тряпкой, а уже пыль стоит столбом. Особенно тяжело приходится летом. Из-за пыли спортсмены теряют сознание. Летом мы эту комнату называем душегубкой. И, тем не менее, именно в этом клубе, где отсутствуют элементарные условия, рождаются чемпионы. Буквально на днях наш воспитанник Элкан Гвазава стал чемпионом России. Он сначала тренировался в Калдахуаре, потом он пришел ко мне, в прошлом году я его отправил в Казань, он поступил в школу олимпийского резерва", – с гордостью отметил Джикирба.

Дюжина силачей

Сегодня тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом в Гудауте занимаются 12 спортсменов – 11 мальчиков и одна девушка.

Лаша Джикирба уже четыре года занимается тяжелой атлетикой. Его отец, Рауль, хоть и тренер по тяжелой атлетике, но он не повлиял на выбор сына. Лаша сам пришел к тому, что хочет заниматься этим видом спорта.

"Папа уже тренировал других ребят. Потом я как-то раз пришел на занятия, посмотрел, как ребята поднимают штанги и мне понравилось и все… С тех пор я не пропускаю тренировки", – рассказывает Лаша Джикирба.

Начал Лаша с "самого легкого" веса – 20 килограмм. Через неделю он уже спокойно поднимал 40 килограмм.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сегодня тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом в Гудауте занимаются 12 спортсменов

Сейчас же рабочий вес спортсмена – 120 килограмм. Но он не планирует останавливаться на этом. Стремится к первому разряду – 140 килограмм.

"Тут нужна не сила, а техника, – с видом знатока подчеркивает Лаша. – Перед тренировкой сначала делаю разминку. Начинаю поднимать с 30 килограмм, потом постепенно поднимаю до 120 килограмм. За день в сумме поднимаю до полутора-двух тонн тяжести. Но это не сложно для меня, я не ощущаю какого-то дискомфорта в теле. Напротив, после тренировок чувствую легкость".

15-летняя Виктория Панасюк – единственная девушка, которая сегодня ходит на тяжелую атлетику. По мнению тренера, именно у Виктории лучшая техника среди всех его подопечных.

Школьница еще в России начинала заниматься спортом. За полгода она достигла неплохих успехов – установила второй юношеский разряд, подняв 45-килограммовую штангу.

Полгода назад Виктория Панасюк вместе с братьями переехала в Гудауту. Здесь она стала искать секцию по тяжелой атлетике.

© Sputnik / Томас Тхайцук Виктория Панасюк – единственная девушка, которая сегодня ходит на тяжелую атлетику

"Стала спрашивать и благодаря соседям узнала про тренера Рауля Джикирба. Я вместе с двумя младшими братьями записалась к нему. Вот уже почти полгода здесь занимаюсь. Условия здесь и в России сильно отличаются. Я изначально очень удивилась. Здесь одни мальчики занимаются тяжелой атлетикой. Там была отдельная группа для девочек. Здесь конкуренции девочки не составляют. А в России большая конкуренция", – делится своими наблюдениями Панасюк.

В 2019 году Виктория стала чемпионом Абхазии по тяжелой атлетике среди девушек. Суммарно она подняла 80 килограмм веса.

"Хоть я и одна среди девушек, которая ходит на тяжелую атлетику, но меня это не смущает. Хотелось бы чего-то достичь в этом виде спорта. Папа очень гордится моими успехами", – добавила она.

Некоторые подопечные Рауля Джикирба уже окончили школу и поступили в вузы. Но они так и не смогли бросить занятия спортом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Для ребят занятие тяжелой атлетикой стало не просто спортом, это уже спортивное братство

Алан Квадзба – один из таких. Свою жизнь он хотел связать с тяжелой атлетикой. Но из-за того, что в Абхазии этот вид спорта практически не развит, ему пришлось отказаться от этой мысли. В прошлом году Алан поступил в Южный Федеральный университет на юридический факультет.

"В Ростове регулярно хожу в зал. Когда приезжаю сюда, в Абхазию, здесь продолжаю тренироваться. За четыре года пауэрлифтинг для меня стал больше, чем спорт. В первую очередь, это спортивной братство. Когда все только начиналось мы даже не знали друг друга. А сегодня уже мы встречаемся не только в зале, но и за его пределами. И это самое главное", – добавил спортсмен.

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