Игорь Адлейба выступит в боксерском турнире в Екатеринбурге

Юбилейный 35-й международный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions пройдет в Екатеринбурге 7 марта.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Игорь Адлейба примет участие в турнире по боксу RCC Boxing Promotions, который пройдет в Екатеринбурге 7 марта, абхазскому спортсмену будет противостоять Аркадий Арутюнян.

В рамках шоу пройдет десять поединков, противостояние между чемпионом мира WBO среди молодежи Игорем Адлейба и Аркадием Арутюняном будет шестираундовое — бой пройдет в андеркарде (бой, предваряющий основной поединок вечера – ред.) турнира.

На профессиональном ринге Игорь Адлейба уже провел девять боев и во всех одержал победу. Соперник боксера из Абхазии провел 12 поединков, из них только в четырех ему удавалось одержать верх, в девяти боях он уступил.

"Это будет рейтинговый бой, подготовку прохожу в Москве третью неделю, нахожусь в хорошей форме. После тяжелого боя (с Эдди Кольменаресом за звание чемпиона мира среди молодежи по версии WBO – ред.) мы решили провести бой в шесть раундов, чтобы прийти в себя. Остались небольшие травмы, и решили не рисковать", - сказал Игор Адлейба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IGOR ADLEYBA️️️ (@a8ley8a) 28 Дек 2019 в 7:55 PST

Игорь Адлейба остается непобежденным уже три года и входит в топ-20 российского рейтинга боксеров полусреднего веса.

"Бой предстоит достаточно сложный, соперник - опытный боец, ему 35 лет", - подчеркнул абхазский боксер. По его словам, скорее всего летом он будет защищать титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBO. Соперника за защиту титула он пока назвать не может.

На боксерском вечере пройдет четыре титульных боя. Магомеду Курбанову и Мухаммаду Якубову предстоит защита титулов WBO International в полусреднем и полулегком дивизионах соответственно, а олимпийскому чемпиону Евгению Тищенко — защита пояса WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе. Также Марк Урванов будет защищать титул WBO International.

Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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