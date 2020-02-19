Замкнутый круг: почему чемпионат и Кубок Абхазии по футболу вновь могут не состояться

Состоится ли очередной чемпионат и Кубок Абхазии по футболу, удалось ли решить финансовые сложности, которые не позволили нескольким командам участвовать в соревнованиях в прошлом году, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Очередной, XXVII по счету, чемпионат и Кубок страны, которые должны были стартовать в сентябре 2019 года, перенесли на весну 2020 года из-за финансовых проблем клубов.

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Будет ли футбол

Срыв очередного чемпионата и кубка страны по футболу в сентябре прошлого года был связан с трудным финансовым положением клубов. Напомним, что в предыдущем XXVI чемпионате Абхазии участвовало шесть команд – "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.

На очередной чемпионат из-за финансовых проблем команды "Самурзакан" и "Афон" не заявились. В таких условиях проводить футбольные соревнования в республике стало невозможно.

Трудности абхазский футбол испытывал все послевоенное время, но впервые чемпионат и Кубок были перенесены. С сентября прошлого года ситуация в отечественном футболе практически не изменилась. Не все частные клубы, не получающие поддержки со стороны государства и вынужденные существовать за счет спонсоров, могут обеспечивать участие в соревнованиях.

По словам президента футбольного клуба "Нарт" Геннадия Цвинария, многие молодые футболисты бросают любимое дело из-за того, что не могут обеспечивать себя и свои семьи.

Он заметил, что спонсорской помощи не хватает на содержание команды, в год требуется около трех-четырех миллионов рублей. Но, несмотря на это, многие еще надеются на то, что проблемы в футболе будут решены, поэтому продолжают заниматься.

Другая столичная команда - "Динамо" - готова принять участие в чемпионате и Кубке страны по футболу, если они состоятся.

"Динамо" готовится с первого дня, мы вернулись с каникул, у нас все в порядке, и обязательно будем играть. Проблемы есть всегда, но мы находим методы их решения, у нас есть спонсоры, друзья, которые оказывают помощь, государственной помощью мы не пользуемся", - рассказал президент клуба Астамур Адлейба.

Часть клубов финансируется за счет районов республики, но и здесь ситуация непростая. Несколько лет назад с чемпионата и розыгрыша Кубка снялись команды "Шахтер" из Ткуарчала и "Спартак" из Гулрыпша. Причина проста - у районов недостаточно средств на поддержание команд. Перед подобными сложностями столкнулась в прошлом году и команда из Афона.

Главный тренер "Афона" Армен Капикян в интервью Sputnik сообщил, что если финансирование будет восстановлено, то футболисты будут участвовать в соревнованиях.

Серьезных финансовых трудностей не испытывает команда "Гагры", которая дотируется из местного бюджета, главный тренер Тамаз Еник сообщил, что футболисты готовы к соревнованиям. Такая же ситуация у команды "Рица" из Гудауты.

Проблемы не только у команд

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Михаил Пиканин сообщил, что одна из основных проблем в отечественном футболе – отсутствие судейского корпуса в Абхазии.

"Сейчас мы посчитали примерную смету расходов. Есть несколько смет, по первой в чемпионате будет участвовать шесть команд в четыре круга, по второй - шесть команд в три круга, и пять команд в четыре круга. В смету расходов включили и детско-юношескую лигу", - подчеркнул он.

В 2020 году на проведение чемпионата, Кубка и детско-юношеской лигу выделено по линии Госкомспорта более двух миллионов рублей. Этой суммы достаточно на проведение соревнований, заметил Пиканин.

"Надеяться на то, что игры очередного чемпионата и Кубка страны стартуют весной, можно, но есть проблемы – отсутствие судей. Нам надо подобрать людей, заключить с ними соглашения", - рассказал он.

Судей, которые будут обслуживать чемпионат и Кубок Абхазии по футболу, планируют приглашать из России, сказал и.о. главы Госкомспорта. По его информации, часть команд, принимавших участие в предыдущем чемпионате страны, готовятся к выступлениям, однако, когда начнется очередной XXVII чемпионат и Кубок Абхазии, пока неизвестно.

"Надо искать причины, почему мы оказались в такой ситуации, и устранять эти причины. Проблемы долгое время копились, и вот, мы дошли до того, что будет чемпионат или нет. Такого вопроса априори не должно быть, чемпионат всегда должен быть", - говорит он.

Для того, чтобы футбол в Абхазии вышел из кризиса, необходимо разработать план и действовать по нему, заметил Михаил Пиканин.

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