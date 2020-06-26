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Боксеры из Абхазии приглашены на отбор в Первенство России

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Темы:
Спортивная Абхазия (444)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200626/1030413314/Boksery-iz-Abkhazii-priglasheny-na-sbory-dlya-otbora-v-Pervenstvo-Rossii.html

Первенство России по боксу среди юниоров состоится в Анапе. В связи с эпидемиологической ситуацией в России точная дата проведения первенства еще неизвестна.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Боксеры из Абхазии Анри Аршба и Герман Арджения приглашены на сборы в Подольске для отбора на участие в Первенстве России по боксу среди юниоров, сообщил радио Sputnik заслуженный тренер республики по боксу, директор Республиканской детской юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди-оглы.

"В связи с эпидемией коронавируса наши спортсмены тренировались каждый у себя дома. Как только у нас сняли ограничения, мы стали интенсивно готовиться. Ребята находятся в очень хорошей физической форме, думаю, на сборах они будут одними из лучших, так как нам все же посчастливилось на протяжении нескольких недель потренироваться в зале", - рассказал он

Анри Аршба занимается боксом уже пять лет, неоднократно становился победителем и призером соревнований как в Абхазии, так и за ее пределами. Спортсмен входит в состав сборной России по боксу и выступает в весовой категории до 57 килограммов.

Герман Арджения – победитель первенства Москвы и Московской области по боксу, серебряный призер первенства России. Спортсмен соревнуется в весовой категории 60 килограммов.

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Темы:
Спортивная Абхазия (444)


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