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"Гудаута" выиграла турнир по женскому волейболу имени Леонида Аргун

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200719/1030568949/Gudauta-vyigrala-turnir-po-zhenskomu-voleybolu-imeni-Leonida-Argun.html

Республиканский женский турнир по волейболу, посвященный памяти мастера спорта СССР Леонида Аргун, проходил в ДЮСШ в Гудауте с 17 по 19 июля.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Команда "Гудаута" одержала победу на турнире по волейболу среди женщин, посвященному памяти мастера спорта Леонида Аргун, сообщил корреспонденту Sputnik главный специалист Госкомитета по делам молодежи и спорту Адгур Киут.

Второе место заняла команда "Пицунда", третье - команда "Гудаута ВААК". 

В турнире принимали участие семь команд. Мероприятие организовал Государственный комитет по делам Молодежи и спорту совместно с Федерацией волейбола Абхазии. 

Леонид Аргун - Заслуженный работник физической культуры РСФСР, мастер спорта СССР, доцент кафедры физической культуры Московского гуманитарного университета.

В начале 70-х годов Аргун работал в качестве преподавателя-консультанта кафедры волейбола Центрального института физкультуры Гаваны на Кубе. Под его руководством кубинская команда стала чемпионом мира по волейболу.

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