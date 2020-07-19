"Гудаута" выиграла турнир по женскому волейболу имени Леонида Аргун

Республиканский женский турнир по волейболу, посвященный памяти мастера спорта СССР Леонида Аргун, проходил в ДЮСШ в Гудауте с 17 по 19 июля.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Команда "Гудаута" одержала победу на турнире по волейболу среди женщин, посвященному памяти мастера спорта Леонида Аргун, сообщил корреспонденту Sputnik главный специалист Госкомитета по делам молодежи и спорту Адгур Киут.

Второе место заняла команда "Пицунда", третье - команда "Гудаута ВААК".

В турнире принимали участие семь команд. Мероприятие организовал Государственный комитет по делам Молодежи и спорту совместно с Федерацией волейбола Абхазии.

Леонид Аргун - Заслуженный работник физической культуры РСФСР, мастер спорта СССР, доцент кафедры физической культуры Московского гуманитарного университета.

В начале 70-х годов Аргун работал в качестве преподавателя-консультанта кафедры волейбола Центрального института физкультуры Гаваны на Кубе. Под его руководством кубинская команда стала чемпионом мира по волейболу.

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