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Бойкот не испортил праздник: Матвиенко рассказала о своей работе на Олимпиаде-80

© Sputnik / Евгений Биятов
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200723/1030602275/Boykot-ne-isportil-prazdnik-Matvienko-rasskazala-o-svoey-rabote-na-Olimpiade-80.html

Часть соревнований московской Олимпиады проходила в других городах Советского Союза, в том числе и в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. В комсомольской организации этого города работала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В эксклюзивном интервью Sputnik в рамках спецпроекта "Москва-80: ретро-tube" она рассказала о работе комсомольцев на играх, о том, как встречала олимпийский огонь, какой футбольный матч ей удалось посетить, какую одежду носила в те дни и чем витрины магазинов удивили ленинградцев.        

- В 1980 году вы работали в Ленинградском областном комитете ВЛКСМ, занимали высокий пост секретаря Обкома. Были ли вы задействованы в подготовке Олимпийских игр? Ведь часть футбольного турнира проходила и в Ленинграде. Какие вопросы приходилось решать, были ли сложности?

- Да, тогда всему городу пришлось напряженно поработать, ведь многое было в новинку. Это сейчас мы привыкли, считаем естественным, что на территории нашей страны проходят крупнейшие спортивные соревнования. А сорок лет назад  проведение XXII летних Олимпийских игр в Москве стало для нас, советских людей, событием экстраординарным, грандиозным по своему значению.

© Sputnik / A. Knyazev
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Не все получилось так, как задумывалось и планировалось. Ввод Советским Союзом воинского контингента в Афганистан  в конце 1979 года дал повод Западу выступить с инициативой бойкота Олимпийских игр в Москве, который поддержали многие страны Запада и зависимые от них государства.

Бойкот в итоге оказался неполным, многие спортсмены из этих стран прибыли в Москву, но выступали не под национальными флагами.

Недавно Президент МОК (Международный олимпийский комитет - ред.) Томас Бах признал это ошибкой, лишившей мечты многих спортсменов. Думаю, что были  грубо попраны Олимпийская хартия и ее главный  принцип -  "Спорт вне политики".

Пожалуй, именно тогда определенные круги на Западе начали раскручивать маховик политизации большого спорта, доведенный сегодня до абсурда. Аннулирование результатов, отлучение от Олимпийских игр, мировых чемпионатов стали чем-то вроде нынешних беззаконных санкций. Но спорт – уникальное явление в жизни человечества.

© Sputnik / Александр Макаров
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Он призван сплачивать, а не разъединять людей.  Спорт не имеет и не должен иметь отношения к политической повестке. Поэтому мы настойчиво выступаем за восстановление и утверждение этого принципа в мировом спортивном движении.

Тогда, четыре десятилетия назад, Советский Союз, мы, его граждане, готовились к Олимпийским играм как празднику дружбы народов планеты, всемирной демонстрации единства физической и духовной красоты человека. Работа по подготовке к Олимпиаде закипела и у нас в Ленинграде. Она началась за несколько лет до старта Олимпийских игр. Спорт творится руками молодых. Естественно, молодежь, комсомольская организация Ленинграда не могла оказаться в стороне.

Отмечу, что дело не ограничивалось подготовкой к проведению футбольных матчей. Ведь город на Неве – один из основных спортивных центров страны. Здесь жили, занимались спортом, готовились к играм сотни кандидатов в олимпийскую сборную СССР  по десяткам видам спорта.

Понятно, что мы не вторгались в чисто спортивные вопросы. Это сфера тренеров, медиков, других специалистов.  Но и нам, обкому комсомола, забот хватало. Мы создали штаб по подготовке к Олимпийским играм, разработали конкретную программу наших действий. Олимпиада – праздник многоплановый и многозначный.

Мы хотели не только обеспечить гостям комфортное пребывание в северной столице, но и как можно полнее показать культуру нашего города, его замечательную архитектуру, рассказать об исторических событиях, которые здесь происходили. В процесс подготовки к Олимпиаде были вовлечены практически все вузы Ленинграда. Студенчество было в то время сферой моих комсомольских забот.

Пожалуй, самый большой отряд, он назывался "Сервис", сформировали в педагогическом институте имени Герцена. Почти полтысячи студентов, пройдя специальные курсы, стали гидами-переводчиками (это была одна из дефицитных специализаций), экскурсоводами и даже телефонистками в отелях, где жили гости. Такой же отряд создали и на базе филологического и восточного факультетов Университета. А отряды Финансово-экономического института  трудились в сфере своих будущих профессий – во Внешторгбанке, Главобщепите, таксомоторных парках города. В общем, отрядам всех вузов нашлась интересная и нужная работа. Большое внимание уделяли  формированию навыков общения с зарубежными спортсменами, гостями Игр, диалога, дискуссий с ними.

© Foto / Г.Ф.Галактионов
ЦГАКФФД СПб. Ар 216912. Участники встречи Олимпийского огня, доставленного экспрессом "Красная стрела" из Москвы направляются для проведения торжественного митинга в зал Московского вокзала. 1980 г. Ленинград.
 

К Олимпиаде была проведена основательная реконструкция стадиона имени Кирова. Мы, ленинградский комсомол, взяли шефство над стройкой. Там трудились десятки комсомольско-молодежных бригад. Уложились в срок. 

Могу с удовлетворением сказать, что тогда нам практически все удалось. Праздник, которого ждала страна, состоялся.

Праздник спортивный: несмотря на бойкот, на играх московской олимпиады было установлено 74 олимпийских и 36 мировых рекордов.

Праздник дружбы народов: на Олимпиаду прибыли спортсмены со всех пяти континентов.  Праздник культуры – здесь постарались сотрудники наших уникальных музеев, дворцово-парковых ансамблей, молодежные музыкальные коллективы, студенческие клубы. А та атмосфера  радушия и гостеприимства, которая царила всюду, сделала этот праздник незабываемым!   

- Что особенно запомнилось в Олимпиаде-80? Удалось ли вам посетить соревнования? Болели ли персонально за какого-то спортсмена или команду (из республик СССР или иностранных)?

 - Как я уже сказала, мы, комсомольские функционеры, в те дни были не зрителями, а работниками. Тем не менее, что-то удалось увидеть не только по телевидению, но и воочию.

Мне, например, очень памятен день встречи Олимпийского огня в Ленинграде. Огонь, доставленный в наш город экспрессом "Красная стрела" из Москвы, встречали известные ленинградцы, в том числе передовики производства, ветераны спорта. Мне Обкомом комсомола была доверена честь представлять в составе этой группы ленинградский комсомол. Помню до сих пор то особенное ощущение сопричастности к чему-то очень важному, к какому-то волшебству пока мы шли, сопровождая Олимпийский огонь, по Московскому вокзалу, по всему Невскому проспекту.

 А побывать мне посчастливилось на четвертьфинальном матче футбольного турнира, который проходил в нашем городе. Встречались команды Чехословакии и Кубы. Победила сборная Чехословакии со счетом 3:0, ставшая в итоге чемпионом Олимпиады. Трибуны были переполнены. Игра получилась зрелищной.

Конечно же, мы внимательно следили за представителями Ленинграда в большой олимпийской команде СССР. Они выступили хорошо. Потом, помню,  чемпионов, призеров всем городом чествовали.

Мишка - талисман Олимпийских игр 1980 года
© AFP 2019 / YURI KADOBNOV
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- Дни Олимпиады были необычными для ряда городов. Удалось ли вам попробовать какие-то диковинные на тот момент продукты? Привнесла ли Олимпиада какие-то новшества в быт и распорядок жизни?

- Не могу сказать про всю страну, но в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Таллине ощутимо богаче стали и витрины, и полки магазинов. Особенно продовольственных.  Пожалуй, впервые мы тогда попробовали импортные  газированные  напитки, нарезки колбасы и сыра в вакуумной упаковке. В обиходе появилась посуда одноразового пользования. Заметно расширился в этих городах и ассортимент отечественных продуктов. Это молодежи нравилось, но и вопросы рождало.

Тогда популярностью пользовался появившийся в канун Олимпиады анекдот.  Как известно, согласно программе КПСС в СССР к 1980 году должен был быть построен коммунизм. Граждане обращаются к руководству партии с вопросом: срок наступил, где же коммунизм с его изобилием? Ответ руководства: его заменили Олимпийскими играми.

- Был ли у вас в то время модный "олимпийский" наряд, может быть, выдавали особую одежду или форму? Невозможно не отметить, что вы всегда элегантно, очень женственно и с большим вкусом подбираете свой гардероб. Было ли у вас любимое платье 80-го года? Или, может быть, брючный костюм или джинсы?

- Честно говоря, уже сейчас и не вспомню: выдавали нам или где-то я купила… Но точно – у меня была спортивная куртка с эмблемой Олимпиады-80 на молнии-застежке. Ее все знают как "олимпийку". И надо сказать, что качество куртки было, действительно, олимпийское. Она прослужила мне многие годы.  



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