Грамоты, медали и кубки: республиканский турнир по теннису прошел в Сухуме

Республиканский теннисный турнир, посвященный памяти первого президента Федерации тенниса, героя Абхазии Салыбея Ардзинба проходил с 24 по 30 июля.

СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Республиканский теннисный турнир, посвященный памяти первого президента Федерации тенниса, героя Абхазии Салыбея Ардзинба завершился в Сухуме, сообщили Sputnik в Госкомспорта Абхазии.

В теннисном турнире приняли участие около 50 спортсменов из Сухума, Пицунды, Гагры и Цандрыпша. Победители определялись в разных возрастных категориях.

По итогам соревнований в возрастной категории до восьми лет среди мальчиков первое место занял Александр Эшба, второе - Андрей Аветисян, третье - Нестор Цушба. Среди девочек в этой же возрастной категории первое место заняла Марианна Шангина, второе - Сана Чазмава, третье - Мия Квициния.

В возрастной категории 9-10 лет среди мальчиков первое место занял Лео Кациян, второе - Сабри Нанба, третье - Осман Джопуа. В этой же категории среди девочек лучшей стала Мила Гумба, второе - Ева Беденашвили, третье - Лолита Хмаил.

В возрастной категории до 13 лет среди юношей первое место занял Астамур Кация, второе - Григорий Табарян, третье - Кирилл Дохоян. Среди девочек до 13 лет первое место заняла Алла Трайста, второе - Лолита Хмаил, третье - Лаура Еник.

Среди юношей в возрастной категории 16 лет и моложе первое место занял Астамур Кация, второе - Шабат Шармат, третье - Андрей Диленян. Среди девочек лучшей стала Татьяна Магакян, второе - София Агумава, третье - Алла Трайста.

Среди взрослых первое место занял Родион Бейя, второе - Астамур Кация, третье - Саид Бебия. Среди девушек лучшей стала София Агумава, второе - Алла Трайста, Николь Джугелия.

В парном разряде первое место заняли Вахтанг Патхвария и Аляс Купалба, второе - Фарид Шакая и Астамур Чачибая, третье - Роберт Диленян и Сандро Бигвава.

В возрастной категории до восьми лет соревнования проходили по круговой системе, в остальных - по олимпийской системе.

Победители и призеры были награждены призами, грамотами, медалями и кубками.

Самый юный и перспективный спортсмен Александр Эшба был награжден денежным призом от семьи Салыбея Ардзинба.

Все занявшие призовые места были награждены теннисными мячами от имени председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемала Губаз.

Ранее начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Жанна Зантария сообщила, что в этом году из-за закрытой границы в республику не смогли приехать зарубежные участники, поэтом соревнования стали не международными, а республиканскими.

Турнир был организован Госкомитетом по делам молодежи и спорту, Федерацией тенниса Абхазии и семьей Салыбея Ардзинба.

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