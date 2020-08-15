Игорь Адлейба проведет рейтинговый бой с российским боксером

Турнир пройдет на арене Академии единоборств в Екатеринбурге и будет транслироваться на телеканалах "Матч Боец" и "Бокс ТВ".

СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Чемпион мира среди молодежи по версии WBO Игорь Адлейба 22 августа проведет бой в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions с Кантемиром Калажоковым.

"Впервые подготовку к предстоящей встрече прохожу в Абхазии, я поехал в Москву на сборы, но мой тренер заболел коронавирусом, потому вернулся в республику и продолжил тренироваться здесь", - рассказал Sputnik Игорь Адлейба.

Для Адлейба предстоящий поединок станет одиннадцатым в карьере.

"Скорее всего, после предстоящего боя у меня будет уже титульный бой. Из-за карантина я пять месяцев был дома, только тренировался, поэтому не можем сразу сделать титульный бой", - отметил боксер.

На счету 24-летнего Кантемира Калажокова две победы в шести поединках. "Это очень высокий неудобный соперник, думаю что определенные сложности этот бой может доставить", - сказал он.

Абхазский спортсмен остается непобежденным уже три года и входит в топ-15 российского рейтинга боксеров полусреднего веса.

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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