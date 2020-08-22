Бой Игоря Адлейба закончился ничьей на турнире в Екатеринбурге

Абхазский боксер получил травму в третьем раунде рейтингового боя в Екатеринбурге, но несмотря на это продолжил биться.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Чемпион мира среди молодежи по версии WBO Игорь Адлейба 22 августа провел бой в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions с Кантемиром Калажоковым. Бой завершился ничьей.

Шестираундовый бой начался с обоюдных атак. В третьем раунде Игорь Адлейба пропустил удар, в результате которого получил рассечение над правым глазом.

Несмотря на это, абхазский боксер продолжил активно атаковать соперника на ринге. Начиная с четвертого раунда, Адлейба перехватил инициативу и до конца боя смотрелся лучше своего соперника.

В результате судьи приняли решение никому не отдавать победу, зафиксировав ничью.

Перед боем на счету 24-летнего Кантемира Калажокова было две победы в шести поединках. Абхазский спортсмен уже три года входит в топ-15 российского рейтинга боксеров полусреднего веса.

Игорь Адлейба - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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