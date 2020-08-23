Победа и проигрыш: абхазские спортсмены выступили на вечере бокса в Казани

СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Абхазский спортсмен Харитон Агрба единогласным решением судей одержал победу над Сосланом Тедеевым в шоу "Столото. Вечер бокса WBC" в субботу 22 агвуста, об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.
Другой боксер, Батал Чежия, по решению судей уступил в поединке за титул WBC Youth российскому спортсмену Сергею Кожухарю.
Боксерское шоу "Столото. Вечер бокса WBC" проходил в Казани в культурно-развлекательном комплексе "Пирамида".
Турнир должен был состояться в Сочи еще 15 августа. Однако его перенесли в Казань из-за эпидемиологической ситуации в Сочи.
Харитон Агрба - серебряный призер Европейских игр —2019. Для него это четвертая победа на профессиональном ринге.
Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс".
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