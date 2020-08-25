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Беслан Гублия стал главным тренером сборной Абхазии по футболу

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20200825/1030817238/Beslan-Gubliya-stal-trenerom-sbornoy-Abkhazii-po-futbolu.html

Национальная сборная Абхазии по футболу представляет республику на международных турнирах, она была воссоздана 4 декабря 2012 года.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Гублия Беслан стал главным тренером сборной Абхазии по футболу, об этом он сам сообщил информационному агентству Sputnik.

Гублия восемь лет работал помощником главного тренера сборной. 

Новый тренер рассказал, что идет омолаживание команды - один или два опытных игрока останутся в новом составе, предварительный список кандидатов уже готов.

С 2016 по 2020 год тренером сборной был Беслан Аджинджал, который покинул эту должность в 2020 году по семейным обстоятельствам.

Бывший тренер положительно оценивает достижения команды за годы его работы.

"За этот период мы стали чемпионами мира и бронзовыми призерами чемпионата Европы по версии ConIFA", - отметил он.

Национальная сборная Абхазии по футболу представляет республику на международных турнирах, она была воссоздана 4 декабря 2012 года. Команда не входит ни в ФИФА, ни в УЕФА, но является членом организации ConIFA. Летом 2016 года Абхазия стала хозяйкой чемпионата мира ConIFA и стала его победителем.

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