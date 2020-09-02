Петербургский "Зенит" откроет в Абхазии филиал футбольной академии

СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга откроет в Абхазии филиал футбольной академии, сказал в интервью Sputnik координатор филиала академии в республике Армен Капикян.

"Госкомспорта Абхазии послало письмо в "Зенит" с предложением открыть в Абхазии филиал академии, и они его одобрили. Первый этап, чтобы осуществить этот план, который направлен на развитие детского футбола, это обучение тренеров", - подчеркнул он.

Представители питерского "Зенита" проведут лицензирование детских тренеров, сообщил Капикян.

"7 сентября, откроются курсы для абхазских тренеров, организованные академией "Зенита", 27 тренеров из Абхазии пройдут обучение. Потом пройдет лицензирование, этот вопрос обсуждался в Российской футбольном союзе, и получил одобрение. Обучение закончится в конце сентября", - рассказал он.

После этого рабочая группа из футбольного клуба "Зенит" приедет в Абхазию для открытия филиала футбольной академии.

"Будут выбираться футболисты 2009-2013 года рождения, тренеры будут их готовить до 14 лет. То есть будут основаны команды по Абхазии, допустим футболисты 2009 года в Афоне, 2010 года в другом городе. В составе этих команд будут выступать самые сильные игроки", - заметил Капикян.

Кроме того, талантливые игроки из Абхазии получат возможность ездить в Санкт-Петербург, показывать там свои возможности.

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