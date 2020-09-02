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Петербургский "Зенит" откроет в Абхазии филиал футбольной академии

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Sputnik Абхазия
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Перед открытием филиала футбольной академии "Зенита" абхазские тренеры пройдут курсы и процедуру лицензирования.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга откроет в Абхазии филиал футбольной академии, сказал в интервью Sputnik координатор филиала академии в республике Армен Капикян.

"Госкомспорта Абхазии послало письмо в "Зенит" с предложением открыть в Абхазии филиал академии, и они его одобрили. Первый этап, чтобы осуществить этот план, который направлен на развитие детского футбола, это обучение тренеров", - подчеркнул он.

Представители питерского "Зенита" проведут лицензирование детских тренеров, сообщил Капикян.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"7 сентября, откроются курсы для абхазских тренеров, организованные академией "Зенита", 27 тренеров из Абхазии пройдут обучение. Потом пройдет лицензирование, этот вопрос обсуждался в Российской футбольном союзе, и получил одобрение. Обучение закончится в конце сентября", - рассказал он.

После этого рабочая группа из футбольного клуба "Зенит" приедет в Абхазию для открытия филиала футбольной академии.

"Будут выбираться футболисты 2009-2013 года рождения, тренеры будут их готовить до 14 лет. То есть будут основаны команды по Абхазии, допустим футболисты 2009 года в Афоне, 2010 года в другом городе. В составе этих команд будут выступать самые сильные игроки", - заметил Капикян.

Кроме того, талантливые игроки из Абхазии получат возможность ездить в Санкт-Петербург, показывать там свои возможности.

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