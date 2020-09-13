Скачки, баскетбол и футбол: спортивная афиша Абхазии на неделю

Sputnik подготовил обзор самых интересных спортивных событий, которые состоятся в Абхазии с 14 по 20 сентября.

В Абхазии на будущей неделе проходит несколько спортивных состязаний. Наиболее значимые соревнования, в спортивной афише Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Скачки на Кубок президента

На предстоящей неделе состоится Республиканский турнир по конному спорту "Кубок президента Республики Абхазия". Сначала, скачки планировали провести 12 сентября, однако позже организаторы решили изменить дату, так как глава государства Аслан Бжания не мог присутствовать на соревнованиях в этот день.

Скачки на Кубок президента Абхазии состоятся 19 сентября.

Любители этого вида спорта соберутся на Бзыбском ипподроме, в соревнованиях будут принимать участие около 30 скакунов. Начнутся скачки 10:00.

Традиционно, участники скачек будут состязаться в нескольких дистанциях: 1200 метров – двухлетние скакуны, 1400 метров – приз памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии, 1600 метров – рожденные в Абхазии кобылы, 1800 метров – приз посла России в Абхазии, 2000 метров – приз первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, 2400 метров – приз главы государства и 3200 метров – приз второго президента Абхазии Сергея Багапш.

Призовой фонд Кубка президента Абхазии – 1 000 000 рублей.

Баскетбольный турнир

Помимо скачек, поклонники спорта на неделе могут посетить открытый Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия.

Турнир откроется 18 сентября во Дворце спорта имени Сергея Багапш в 11:00, и завершится 20 числа.

Эдуард Константинович Пилия родился 26 августа 1937 года – абхазский государственный, политический и общественный деятель, экс-министр связи Республики Абхазия, заслуженный связист Абхазской АССР, бывший генеральный директор ГК "Абхазсвязь", член высшего политического совета Компартии Абхазии. I президент федерации волейбола Республики Абхазия, почетный мастер спорта РА по волейболу, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Ушел из жизни 25 июля 2012 года.

Кубок Абхазии по футболу

В Абхазии разгар матчей на Кубок страны по футболу. За престижный трофей будут бороться восемь команд: "Нарт", "Динамо", "Ерцаху", "Рица", "Афон", "Самурзакан", "Гагра" и "Садз".

При этом команда "Садз" не участвует в чемпионате страны по футболу, однако выставила команду для участия в Кубке страны.

На предстоящей неделе состоятся ответные кубковые матчи, согласно правилам, победители четвертьфинальных пар определяются по результатам двух игр.

14 сентября на городском стадионе города Гал состоится матч между местным "Самурзаканом" и очамчырским "Ерцаху". Первый мат в этой паре выиграл "Ерцаху" с разгромным счетом – 4:0.

На следующий день, столичное "Динамо" будет принимать на своем стадионе футболистов "Гагры". В первой игре гагрцы оказались сильнее – 4:2.

16 сентября гудаутская "Рица" будет принимать сухумский "Нарт" на стадионе имени Льва Ажиба. В первом матче этой пары сильнее была "Рица" – 3:1.

Финал Кубка Абхазии по футболу планируется провести 8 ноября на сухумском стадионе "Динамо".