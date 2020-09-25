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Матч между сборными Абхазии и ДНР

"Дайте свет!": футболисты Абхазии и ДНР не доиграли матч в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Сборные Абхазии и Донецкой народной республики проводили товарищеский матч на сухумском стадионе "Динамо". Первая в этом году игра национальной команды не задалась, в самом начале второй половины встречи часть освещения стадиона отключилась.

Матч между сборными Абхазии и ДНР доигрываться не будет, на момент вынужденной остановки игры, команды не забили друг другу голов.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Первый матч года

Первый матч сборной Абхазии по футболу в этом году заинтересовал немало зрителей. Пройдя обязательную процедуру опрыскивания рук антисептиком и измерив температуру у входа в стадион, любители футбола практически заполнили западную трибуну. На противоположной трибуне уселись болельщики сборной Донецкой народной республики.

Открытие товарищеского футбольного матча между сборными Абхазии и Донецкой народной республики
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Открытие товарищеского футбольного матча между сборными Абхазии и Донецкой народной республики

Соскучившиеся поклонники игры пребывали в хорошем настроении и ожидали увидеть интересный, зрелищный матч.

Перед началом встречи с наступающим Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов спортсменов и болельщиков поздравили и пожелали хорошей игры глава администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомспорта республики Джемал Губаз, президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко и герой ДНР, советник президента Абхазии Ахра Авидзба.

На матче присутствовал и президент страны Аслан Бжания.

Перед матчем на поле вышли юные танцоры ансамбля "Кудры".

Матч с командой из Донецка стал первым для нового главного тренера сборной Абхазии Беслана Гублия, который с самого начала практически не садился в тренерское кресло, подсказывая своим игрокам, как правильно действовать на поле. Наставник не оставлял без комментария многие эпизоды матча – "Ближе играй!", "Обостряйте!", "Не делай этого!", – давал он подсказки футболистам.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Товарищеский футбольный матч между сборными Абхазии и Донецкой народной республики

Первый относительно опасный момент возник у ворот сборной Абхазии на шестой минуте, но голкипер не дал отличиться сопернику, который бил с дальней дистанции. Несмотря на то, что болельщиков сборной ДНР было всего около 15 человек, они намного громче поддерживали своих футболистов, били в барабан и без устали создавали шумовое сопровождение действиям игроков.

Свой первый шанс забить гол у сборной Абхазии появился на 33-й минуте, Тимур Агрба прошел по левой бровке, приблизился к воротам соперника и с острого угла нанес удар, но вратарь оказался готов к этому, отбив мяч на угловой. Следующая возможность отличиться у хозяев был на 37-й минуте, но удар все того же Тимура Агрба попал в штангу. Не забив друг другу голов команды ушли на перерыв.  

© Sputnik / Томас Тхайцук
Товарищеский футбольный матч между сборными Абхазии и Донецкой народной республики

"Виноваты майнеры"

Едва началась вторая половина матча, неожиданно погасла часть электричества, освещавшая футбольное поле.

Матч приостановили, а зрителей попросили не расходиться, в надежде решить техническую проблему. 

Кто-то из болельщиков не преминул пошутить по этому поводу, сказав, что отключение электричества наверняка связано с тем, что кто-то поблизости от стадиона установил ферму по добыче криптовалют.    

В это время болельщики сборной ДНР, которые до этого кричали "Донецк, вперед!", стали выкрикивать "Дайте свет!".

Матч между сборными Абхазии и ДНР
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отключение электричества во время матча между сборными Абхазии и ДНР

Большинство зрителей терпеливо ждали, когда продолжится встреча, но по истечении часа организаторы объявили, что решить проблему с электричеством не удается и матч не будет доигран. Несмотря на это, зрители аплодисментами выразили благодарность командам за игру.

Ранее сборные Абхазии и ДНР встречались в Сухуме три раза, первый матч состоялся в 2015 году. В дебютной игре Абхазия одержала победу, второй матч, который прошел в 2017 году, завершился ничьей, а третья игра в 2019 году – победой ДНР.


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