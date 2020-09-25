"Дайте свет!": футболисты Абхазии и ДНР не доиграли матч в Сухуме

Матч между сборными Абхазии и ДНР доигрываться не будет, на момент вынужденной остановки игры, команды не забили друг другу голов.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Первый матч года
Первый матч сборной Абхазии по футболу в этом году заинтересовал немало зрителей. Пройдя обязательную процедуру опрыскивания рук антисептиком и измерив температуру у входа в стадион, любители футбола практически заполнили западную трибуну. На противоположной трибуне уселись болельщики сборной Донецкой народной республики.
Соскучившиеся поклонники игры пребывали в хорошем настроении и ожидали увидеть интересный, зрелищный матч.
Перед началом встречи с наступающим Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов спортсменов и болельщиков поздравили и пожелали хорошей игры глава администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомспорта республики Джемал Губаз, президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко и герой ДНР, советник президента Абхазии Ахра Авидзба.
На матче присутствовал и президент страны Аслан Бжания.
Перед матчем на поле вышли юные танцоры ансамбля "Кудры".
Матч с командой из Донецка стал первым для нового главного тренера сборной Абхазии Беслана Гублия, который с самого начала практически не садился в тренерское кресло, подсказывая своим игрокам, как правильно действовать на поле. Наставник не оставлял без комментария многие эпизоды матча – "Ближе играй!", "Обостряйте!", "Не делай этого!", – давал он подсказки футболистам.
Первый относительно опасный момент возник у ворот сборной Абхазии на шестой минуте, но голкипер не дал отличиться сопернику, который бил с дальней дистанции. Несмотря на то, что болельщиков сборной ДНР было всего около 15 человек, они намного громче поддерживали своих футболистов, били в барабан и без устали создавали шумовое сопровождение действиям игроков.
Свой первый шанс забить гол у сборной Абхазии появился на 33-й минуте, Тимур Агрба прошел по левой бровке, приблизился к воротам соперника и с острого угла нанес удар, но вратарь оказался готов к этому, отбив мяч на угловой. Следующая возможность отличиться у хозяев был на 37-й минуте, но удар все того же Тимура Агрба попал в штангу. Не забив друг другу голов команды ушли на перерыв.
"Виноваты майнеры"
Едва началась вторая половина матча, неожиданно погасла часть электричества, освещавшая футбольное поле.
Матч приостановили, а зрителей попросили не расходиться, в надежде решить техническую проблему.
Кто-то из болельщиков не преминул пошутить по этому поводу, сказав, что отключение электричества наверняка связано с тем, что кто-то поблизости от стадиона установил ферму по добыче криптовалют.
В это время болельщики сборной ДНР, которые до этого кричали "Донецк, вперед!", стали выкрикивать "Дайте свет!".
Большинство зрителей терпеливо ждали, когда продолжится встреча, но по истечении часа организаторы объявили, что решить проблему с электричеством не удается и матч не будет доигран. Несмотря на это, зрители аплодисментами выразили благодарность командам за игру.
Ранее сборные Абхазии и ДНР встречались в Сухуме три раза, первый матч состоялся в 2015 году. В дебютной игре Абхазия одержала победу, второй матч, который прошел в 2017 году, завершился ничьей, а третья игра в 2019 году – победой ДНР.