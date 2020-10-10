Теннисист Ален Авидзба вышел в финал квалификации турнира в Санкт-Петербурге

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Еще у 87 жителей Абхазии выявили коронавирусную инфекцию Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 2257 человек. Выздоровели 829 человек, 21 летальный случай. 379

Минздрав Абхазии подготовит спецблоки в районах для лечения зараженных COVID-19 Решение о создании дополнительных блоков для лечения больных коронавирусом при районных больницах было принято Координационным штабом по защите населения по поручению президента Абхазии Аслана Бжания в связи с ухудшением эпидобстановки. 264