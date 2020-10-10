Теннисист Ален Авидзба вышел в финал квалификации турнира в Санкт-Петербурге

В матче первого отборочного круга Авидзба обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса. Встреча продолжалась два с половиной часа.
СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Теннисист из Абхазии Ален Авидзба вышел в финальный раунд квалификации турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.
В матче первого отборочного круга Авидзба обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.
За выход в основную сетку турнира Авидзба поспорит с обидчиком россиянина Алексея Ватутина американцем Джеффри Вульфом.
Решение о создании дополнительных блоков для лечения больных коронавирусом при районных больницах было принято Координационным штабом по защите населения по поручению президента Абхазии Аслана Бжания в связи с ухудшением эпидобстановки.