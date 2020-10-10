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Теннисист Ален Авидзба вышел в финал квалификации турнира в Санкт-Петербурге

© Foto / Srdjan Stevanovic
Спорт
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/sports/20201010/1031083684/Tennisist-Alen-Avidzba-vyshel-v-final-kvalifikatsii-turnira-v-Sankt-Peterburge.html

В матче первого отборочного круга Авидзба обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса. Встреча продолжалась два с половиной часа.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Теннисист из Абхазии Ален Авидзба вышел в финальный раунд квалификации турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

В матче первого отборочного круга Авидзба обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

За выход в основную сетку турнира Авидзба поспорит с обидчиком россиянина Алексея Ватутина американцем Джеффри Вульфом.


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