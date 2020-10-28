Капышев о своей работе тренером сухумского "Нарта": вдали от дома не унываю

Финал чемпионата Абхазии по футболу состоялся в воскресенье 25 октября. На поле встретились сухумский "Нарт" и "Афон" из Нового Афона. "Нарт" выиграл со счетом 3:0.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Главный тренер сухумского футбольного клуба "Нарт", 28-летний Эрнест Капышев рассказал о том, как ему предложили руководить командой и как он сделал ее чемпионом Абхазии, в интервью РИА Новости.

"Здесь целая цепочка событий. С марта месяца не могу выбраться домой из Абхазии. У нас как раз закончились сборы с "Муромом", и я не успел вернуться - границу закрыли. Конечно, тяжеловато вдали от дома, но не унываю. Тем более быстро удалось найти работу: пригласили в тренерский штаб "Нарта" - самого титулованного клуба страны", - рассказал Капышев.

Он отметил, что главный тренер команды из-за карантина не смог прилететь из Турции, и пришлось готовить команду к сезону и к матчу за Суперкубок, который "Нарт" и выиграл. Позже тренер вернулся и продолжил работу, однако после поражения в четвертьфинале Кубка Абхазии он ушел, и Капышева назначили главным тренером сухумскрого клуба.

По словам тренера, его предыдущий контракт в "Муроме" действовал до 5 июня, и к тому времени он уже сам хотел попробовать себя в другом месте.

В интервью Капышев рассказал также о своей работе с именитыми футболистами, сравнил трансферы московского "Спартака" и петербургского "Зенита".

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