Отделения филиала футбольного клуба "Зенит" откроют в двух городах Абхазии

В сентябре 2020 года 27 тренеров из Абхазии прошли обучение на курсах, организованных академией футбольного клуба "Зенит".

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Отделения филиала академии футбольного клуба "Зенит" откроют в Сухуме и в Новом Афоне 1 декабря 2020 года, сообщил Sputnik заместитель директора академии Сергей Морозов.

"Работать там будут абхазские тренеры, из числа тех, которые прошли обучение в сентябре в нашем центре, получили соответствующую квалификацию и зарегистрированы, как тренеры в российском футбольном союзе", - отметил Морозов.

Филиал клуба в Новом Афоне будет возглавлять выпускник академии "Зенита", тренер Ново-Афонской спортивной школы Армен Капикян. Тренеров, которые будут работать в Сухуме, представят в ближайшее время.

Набирать в команду будут детей с 6 лет и до 13. Футболисты будут бесплатно получать экипировку, мячи и все необходимое оборудование для проведения полноценной тренировки. Те ребята, которые будут подходить по критериям для игр в командах "Зенита", смогут переехать в Санкт-Петербург, где будут тренироваться в профессиональном режиме академии.

Также в марте 2021 года футбольный клуб планирует открыть отделения в Гагре и Гудауте.

"Мы рассчитываем на то, что здесь будет футбол прогрессировать, мы знаем всех футболистов абхазских еще с советских времен, которые делали славу советскому спорту и, конечно, абхазскому спорту, побед очень много, надеемся, что они будут расти. И то, что у вас в Абхазии есть таланты, мы в этом не сомневаемся", - отметил он.

По его словам, открытие филиала академии "Зенит" - это хороший толчок для развития и популяризации футбола в Абхазии.

Санкт-Петербургский футбольный клуб "Зенит" был основан 25 мая 1925 года.