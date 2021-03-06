Национальная студенческая футбольная лига России была создана в 2011 году при содействии Российского футбольного союза в целях развития спорта среди молодежи и выявления перспективных футболистов для участия в Универсиадах и других международных турнирах.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Молодежная сборная Абхазии по футболу будет выступать в студенческой лиге России, об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз.

"Почти 30 лет наша команда дальше Псоу не выезжала и не участвовала в официальных играх. Мы этот вопрос решили. Наша молодежная сборная будет участвовать в студенческой лиге России", - сказал Губаз.

По его словам, это хорошая перспектива для юных футболистов Абхазии. Если раньше многие до 14-15 лет участвовали в чемпионате Абхазии, а потом приходилось уходить из футбола из-за отсутствия перспектив, то сейчас у них есть возможность проявить себя в студенческой лиге России, где будут российские тренеры, агенты, селекционеры. Кто-то из абхазских спортсменов может получить билет в высшие лиги в чемпионате России.

В Госкомитете по делам молодежи и спорту планируют поставить возрастной ценз до 20 лет.

"Это самый перспективный возраст. Пока молодежная сборная не сформирована. Впереди чемпионат Абхазии. У всех есть равные возможности проявить себя и попасть в молодежную сборную, которая будет представлять страну в студенческой лиге России. Кто лучше себя проявит, тот попадет в команду, также у нас есть ребята, которые учатся в интернатах России. Они так же будут рассматриваться при формировании сборной", - подчеркнул Губаз.

Пока точных дат начала игр по студенческой лиге нет. Сначала сборная Абхазии должна внести взнос, после чего ей предоставят регламент игр.

Сезон Студенческой лиги длится в течение года. Все игры в 2021 году пройдут в Крыму.