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Молодежная сборная Абхазии по футболу будет выступать в студенческой лиге России

© Foto / Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Национальная студенческая футбольная лига России была создана в 2011 году при содействии Российского футбольного союза в целях развития спорта среди молодежи и выявления перспективных футболистов для участия в Универсиадах и других международных турнирах.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Молодежная сборная Абхазии по футболу будет выступать в студенческой лиге России, об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз. 

© Sputnik
Дополнительное время: Виноградов об играх за молодежную сборную Абхазии

"Почти 30 лет наша команда дальше Псоу не выезжала и не участвовала в официальных играх. Мы этот вопрос решили. Наша молодежная сборная будет участвовать в студенческой лиге России", - сказал Губаз. 

По его словам, это хорошая перспектива для юных футболистов Абхазии. Если раньше многие до 14-15 лет участвовали в чемпионате Абхазии, а потом приходилось уходить из футбола из-за отсутствия перспектив, то сейчас у них есть возможность проявить себя в студенческой лиге России, где будут российские тренеры, агенты, селекционеры. Кто-то из абхазских спортсменов может получить билет в высшие лиги в чемпионате России.  

В Госкомитете по делам молодежи и спорту планируют поставить возрастной ценз до 20 лет.

© AFP 2019 / HECTOR RETAMAL
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"Это самый перспективный возраст. Пока молодежная сборная не сформирована. Впереди чемпионат Абхазии. У всех есть равные возможности проявить себя и попасть в молодежную сборную, которая будет представлять страну в студенческой лиге России. Кто лучше себя проявит, тот попадет в команду, также у нас есть ребята, которые учатся в интернатах России. Они так же будут рассматриваться при формировании сборной", - подчеркнул Губаз. 

Пока точных дат начала игр по студенческой лиге нет. Сначала сборная Абхазии должна внести взнос, после чего ей предоставят регламент игр.  

Сезон Студенческой лиги длится в течение года. Все игры в 2021 году пройдут в Крыму. 


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