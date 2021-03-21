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Борец из Абхазии стал победителем турнира по вольной борьбе в России

© Foto / Госкомитет РА по делам молодежи и спорту
Спорт
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Sputnik Абхазия
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Первенство Центрального Федерального округа по вольной борьбе среди юниоров проходило в Брянске с 18 по 20 марта.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен из Абхазии Марат Кокоскерия стал победителем первенства Центрального Федерального округа по вольной борьбе среди юниоров. Об этом сообщается на официальной странице Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорта.

Девятнадцатилетний борец из Абхазии выступил в весовой категории до 70 килограммов среди юниоров до 21 года.

После победы в соревнованиях Марат сможет принять участие в Первенстве России по вольной борьбе среди юниоров, которое пройдет с 8 по 12 апреля в Иркутске.

Марат Кокоскерия - чемпион Абхазии, победитель и призёр республиканских, всероссийских и международных соревнований, победитель и призер первенства Московской области по вольной борьбе, призер Южного федерального округа по вольной борьбе, призер Первенства России по вольной борьбе.

Марат - воспитанник абхазского тренера Даута Лазба. Сейчас Кокоскерия тренируется в клубе спортивной борьбы ЦСКА под руководством тренера Ислама Калаева. 

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