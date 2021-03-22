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Футболисты детско-юношеской Академии "Зенита" приехали в Абхазию на сборы

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Sputnik Абхазия
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Тренировочные сборы детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" продлятся до 31 марта.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футболисты детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" 19 марта приехали в Абхазию на тренировочные сборы, сказал в интервью Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.

"Сначала приехали представители футбольного клуба "Зенит", чтобы ознакомиться с инфраструктурой, которая у нас есть. Им здесь все понравилось, воздух, море рядом, поле городского стадиона в Сухуме хорошее, по всем критериям их это устраивает", - добавил он.

В планах футбольного клуба из Санкт-Петербурга проводить учебно-тренировочные сборы в Абхазии несколько раз в год.

© AFP 2019 / HECTOR RETAMAL
Отделения филиала футбольного клуба "Зенит" откроют в двух городах Абхазии

"Сейчас приехали футболисты 2005-2011 годов рождения, более двухсот детишек тренируется сейчас в республике", - проинформировал президент Федерации футбола Абхазии.

Также он добавил, что во время пребывания футболистов "Зенита" в Абхазии запланированы тренировочные матчи с местными командами. Но главным событием недели станет открытие филиала Академии "Зенит" 27 марта, отделения будут располагаться в Сухуме и в Новом Афоне.

"Наши тренеры, которых они выбрали, будут тренировать наших же детишек, "Зенит" будет присылать экипировку для футболистов, к тому же давать им возможность выезжать на турниры, которые будут проходить в Российской Федерации", - сказал Хагба.

Кроме того, добавил он, лучшие игроки из Абхазии получат возможность выступать за питерский "Зенит". "Это нас не может не радовать, это способствует развитию нашего абхазского футбола", - подчеркнул Таращ Хагба. 

В сентябре 2020 года 27 тренеров из Абхазии прошли обучение на курсах, организованных академией футбольного клуба "Зенит". Набирать в команды будут детей с шести и до 13 лет. Футболисты будут бесплатно получать экипировку, мячи и все необходимое оборудование для проведения полноценной тренировки.

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